Goga Sekulić stigla na sahranu majke. Došla u crnom kaputu, lice sakrila naočarima, a Uroš se ne odvaja od nje (video)

Uroš Domanović, pojavio se sa crvenim cvećem, pružajući podršku u teškom trenutku Otac je tokom ceremonije pokazivao duboku tugu uz prisustvo prijatelja koji su ga tešili Pevačici Gogi Sekulić umrla je majka Nada, te je danas organizovana sahrana na groblju u Sremčici.

Među prvima je na groblje stigao pevačicin otac, a potom i Goga u pratnji bivšeg supruga Uroša Domanovića. Goga je na licu imala naočare, nosila je crni kaput, a sa njom je bio i Uroš Domanović, koji je u rukama nosio crveno cveće. Odmah se po dolasku uputila u kapelu, gde je primala saučešća, te je sa prijateljima pričala o tome kako je majka preminula. Otac je sve vreme plakao u kapeli, nije se odvajao od sanduka, a prijatelji su ga tešili. Podsetimo, Goga je