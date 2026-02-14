Tabela Evrolige: Zvezda u plej-in zoni, Partizan pretposlednji

Danas pre 45 minuta  |  V. R.
Tabela Evrolige: Zvezda u plej-in zoni, Partizan pretposlednji

U najjačem klupskom košarkaškom takmičenju u Evropi odigrani su mečevi 28. kola.

Srpski predstavnici su doživeli poraze u pomenutom kolu. Crvena zvezda je poražena na gostovanju od ekipe Olimpijakosa rezultatom 92:86. Imali su crveno-beli svoju šansu u poslednjoj četvrtini, ali nisu uspeli da stignu grčki tim, koji je vodio tokom čitave utakmice. Partizan je izgubio na domaćem terenu od Real Madrida rezultatom 77:73. Izabranici Đoana Penjaroje su nadoknadili zaostatak od 15 poena tokom sredine treće četvrtine, međutim gosti su slavili u
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Partizan bio blizu preokreta, ali je Real nastavio pobednički niz protiv crno-belih (VIDEO)

Partizan bio blizu preokreta, ali je Real nastavio pobednički niz protiv crno-belih (VIDEO)

Danas pre 45 minuta
Penjaroja otkrio koji segment igre je bio ključan za Partizanov poraz

Penjaroja otkrio koji segment igre je bio ključan za Partizanov poraz

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPartizanReal MadridMadridGrčkaEvroligaOlimpijakos

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Lindzi Von se oglasila iz bolnice: „Naredni koraci su neizvesni, uglavnom sam nepokretna“

(VIDEO) Lindzi Von se oglasila iz bolnice: „Naredni koraci su neizvesni, uglavnom sam nepokretna“

Danas pre 45 minuta
NBA ol-star u Holivudu - dva odreda Amerikanaca na svetske "uzurpatore" generala Jokića i Rajakovića

NBA ol-star u Holivudu - dva odreda Amerikanaca na svetske "uzurpatore" generala Jokića i Rajakovića

RTS pre 15 minuta
Jedna od najvećih zvezda Zimskih olimpijskih igara ostala bez medalje

Jedna od najvećih zvezda Zimskih olimpijskih igara ostala bez medalje

Danas pre 30 minuta
Miško Ražnatović izneo novosti o slučaju Osetkovski

Miško Ražnatović izneo novosti o slučaju Osetkovski

Danas pre 45 minuta
Dačić: U saobraćajnoj nesreći kod orlovače poginula Tatjana Ječmenica

Dačić: U saobraćajnoj nesreći kod orlovače poginula Tatjana Ječmenica

Danas pre 0 minuta