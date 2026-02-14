Tabela Evrolige: Zvezda u plej-in zoni, Partizan pretposlednji

U najjačem klupskom košarkaškom takmičenju u Evropi odigrani su mečevi 28. kola.

Srpski predstavnici su doživeli poraze u pomenutom kolu. Crvena zvezda je poražena na gostovanju od ekipe Olimpijakosa rezultatom 92:86. Imali su crveno-beli svoju šansu u poslednjoj četvrtini, ali nisu uspeli da stignu grčki tim, koji je vodio tokom čitave utakmice. Partizan je izgubio na domaćem terenu od Real Madrida rezultatom 77:73. Izabranici Đoana Penjaroje su nadoknadili zaostatak od 15 poena tokom sredine treće četvrtine, međutim gosti su slavili u