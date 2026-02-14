Partizan odbio četiri NBA ponude za Bongu: nudili su i veliko obeštećenje, ali Nemac ostaje

Isak Bonga privukao je ogromno interesovanje klubova iz NBA lige.

Za potpise igrača van Amerike rok traje do 12. aprila i nemački reprezentativac je na meti nekoliko klubova. Ali, Partizan ne želi da pusti jednog od najvažnijih igrača. "Stigle su četiri unosne ponude za Bongu iz NBA lige. Partizan nije želeo da se odrekne najkonstantnijeg igrača i da dodatno oslabi tim koji je ove sezone doživeo niz udaraca. Ni po cenu odličnog obeštećenja. Bonga će ostati i dalje nosilac igre crno-belih", navodi "Meridian sport". Bonga ove