Birmančević sa klupe gledao trijumf Hetafea: Viljareal se kasno probudio

Kurir pre 25 minuta
Prednost Hetafeu doneo je Mauro Arambari golom iz penala u 41. minutu, a vođstvo je uvećao Martin Satrijano pogotkom u 53. minutu.

Konačan rezultat postavio je napadač Viljareala Žorž Mikautadze pogotkom u 76. minutu. Srpski krilni napadač u ekipi Hetafea Veljko Birmančević nije ulazio u igru. Hetafe zauzima 10. mesto na tabeli sa 29 bodova, dok je Viljareal četvrti sa 45 bodova. Hetafe će u svojoj narednoj utakmici u Primeri dočekati Sevilju, dok će Viljareal igrati na gostujućem terenu u Valensiji protiv Levantea. (Beta)
