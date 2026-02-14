Prolećni dan - do 17 stepeni, posle podne naoblačenje i kiša

N1 Info pre 3 sata  |  Radmila Mitrović
Prolećni dan - do 17 stepeni, posle podne naoblačenje i kiša

Danas očekujemo pravi prolećni dan, temperatura i do 17 stepeni.

Posle podne naoblačenje i kiša, a od sutra osetno hladnije. Ka Balkanu kreće se polje niskog vazdušnog pritiska sa zapada. Taj ciklon doneće nam naoblačenje i novi talas kiše, ali dok oblaci ne stignu očekuje se pretežno vedro i toplo vreme. Iznad naših predela nalazi se topla vazdušna masa sa Mediterana koja podiže temperaturu iznad proseka za ovo doba godine, pa se u najtoplijem delu dana očekuje i do 17 stepeni. Ovoga jutra širom Srbije pretežno vedro, ponegde
