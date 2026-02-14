Rubio: SAD i Evropa treba da su zajedno

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio izjavio je danas da svetski poredak ne može imati prednost nad vitalnim interesima država, istakavši da ne treba napustiti sistem međunarodne saradnje i organizacija, ali da se mora sprovesti reforma.

Rubio je na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti rekao da SAD i Evropa treba da su zajedno. Prema njegovim rečima, kada se SAD i Evropa ne slažu to potiče od američke brige o Evropi sa kojom smo povezani, ne samo ekonomski i vojno, već duhovno i kulturno. "Želimo da Evropa da bude jača, Evropa mora da preživi, jer su dva svetska rata dokaz da je naša sudbina povezana", rekao je Rubio i Evropu nazvao dragocenim saveznikom i dragim prijateljem. On je istakao da