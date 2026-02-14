Rubio: SAD i Evropa treba da su zajedno

N1 Info pre 3 sata  |  FoNet
Rubio: SAD i Evropa treba da su zajedno

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio izjavio je danas da svetski poredak ne može imati prednost nad vitalnim interesima država, istakavši da ne treba napustiti sistem međunarodne saradnje i organizacija, ali da se mora sprovesti reforma.

Rubio je na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti rekao da SAD i Evropa treba da su zajedno. Prema njegovim rečima, kada se SAD i Evropa ne slažu to potiče od američke brige o Evropi sa kojom smo povezani, ne samo ekonomski i vojno, već duhovno i kulturno. "Želimo da Evropa da bude jača, Evropa mora da preživi, jer su dva svetska rata dokaz da je naša sudbina povezana", rekao je Rubio i Evropu nazvao dragocenim saveznikom i dragim prijateljem. On je istakao da
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Rubio: SAD zauvek ostaju vezane za Evropu, kraj transatlantske ere nije naš cilj

Rubio: SAD zauvek ostaju vezane za Evropu, kraj transatlantske ere nije naš cilj

Beta pre 3 sata
Rubio: SAD zauvek ostaju vezane za Evropu, kraj transatlantske ere nije naš cilj

Rubio: SAD zauvek ostaju vezane za Evropu, kraj transatlantske ere nije naš cilj

Serbian News Media pre 3 sata
Rubio: Kraj transatlantske ere nije naš cilj, SAD će uvek biti „dete Evrope“

Rubio: Kraj transatlantske ere nije naš cilj, SAD će uvek biti „dete Evrope“

Nedeljnik pre 3 sata
Rubio: SAD i Evropa su stvorene da budu zajedno

Rubio: SAD i Evropa su stvorene da budu zajedno

NIN pre 3 sata
Govor pomirenja sa skrivenom porukom: Minhen na nogama, Rubio dobio ovacije, a Evropa hladan tuš: "Došli smo u opasnu zabludu"…

Govor pomirenja sa skrivenom porukom: Minhen na nogama, Rubio dobio ovacije, a Evropa hladan tuš: "Došli smo u opasnu zabludu" (video)

Blic pre 3 sata
Rubio: SAD zauvek ostaju vezane za Evropu, kraj transatlantske ere nije naš cilj

Rubio: SAD zauvek ostaju vezane za Evropu, kraj transatlantske ere nije naš cilj

Radio sto plus pre 3 sata
Državni sekretar SAD obratio se u Minhenu: Rubio ponudio maslinovu grančicu Evropi i dobio apaluz, ali…

Državni sekretar SAD obratio se u Minhenu: Rubio ponudio maslinovu grančicu Evropi i dobio apaluz, ali…

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Pet evropskih vlada tvrdi da je Aleksej Navaljni otrovan toksinom južnoameričkih otrovnih žaba

Pet evropskih vlada tvrdi da je Aleksej Navaljni otrovan toksinom južnoameričkih otrovnih žaba

Radio 021 pre 2 minuta
Protest u Minhenu protiv Bezbednosne konferencije: Obustavite isporuku oružja Ukrajini

Protest u Minhenu protiv Bezbednosne konferencije: Obustavite isporuku oružja Ukrajini

Sputnik pre 1 minut
Nove uvrede Zelenskog na račun Orbana, mađarski premijer ponovio: Ukrajina ne može da bude član EU

Nove uvrede Zelenskog na račun Orbana, mađarski premijer ponovio: Ukrajina ne može da bude član EU

Sputnik pre 2 minuta
Orban: Građani su na našoj strani po svim ključnim civilizacijskim pitanjima

Orban: Građani su na našoj strani po svim ključnim civilizacijskim pitanjima

NIN pre 2 minuta
"Da napravimo evropsku vojsku, moramo da zaustavimo Putina" 5 država otkrilo nove detalje istrage, udovica Julija optužila…

"Da napravimo evropsku vojsku, moramo da zaustavimo Putina" 5 država otkrilo nove detalje istrage, udovica Julija optužila Putina: Ubio mi je muža! (foto/video)

Kurir pre 2 minuta