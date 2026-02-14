Pantelić: Vrh SPC spreman da iz Crkve isključi svakog ko nije lojalista

Nedeljnik pre 10 minuta
Pantelić: Vrh SPC spreman da iz Crkve isključi svakog ko nije lojalista
Teolog Blagoje Pantelić, koji je nedavno isključen iz crkvene zajednice Srpske pravoslavne crkve (SPC) zbog javnih istupa, ocenio je da je vrh SPC spreman da se obračuna sa svima koji nisu spremni da budu lojalisti vladajuće stranke i da njegov slučaj najbolje ilustruje kako patrijarh Porfirije reaguje na kritike. „Njegovo ponašanje je toliko skandalozno da su ljudi u Crkvi zatečeni. Nikada u istoriji SPC nismo imali takvog poglavara“, rekao je Pantelić, u
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Pantelić: Vrh SPC spreman da iz Crkve isključi svakog ko nije lojalista, ponašanje Porfirija skandal

Pantelić: Vrh SPC spreman da iz Crkve isključi svakog ko nije lojalista, ponašanje Porfirija skandal

Danas pre 51 minuta
Teolog Pantelić: Vrh SPC spreman na obračun sa svima koji nisu lojalisti

Teolog Pantelić: Vrh SPC spreman na obračun sa svima koji nisu lojalisti

Radio 021 pre 56 minuta
Teolog Pantelić: Vrh SPC spreman da iz Crkve isključi svakog ko nije lojalista

Teolog Pantelić: Vrh SPC spreman da iz Crkve isključi svakog ko nije lojalista

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SPC

Svet, najnovije vesti »

Požar uništio istorijski deo centra San Salvadora, pet osoba poginulo

Požar uništio istorijski deo centra San Salvadora, pet osoba poginulo

N1 Info pre 20 minuta
Pet osoba poginulo u požaru koji je uništio istorijski deo centra u San Salvadoru

Pet osoba poginulo u požaru koji je uništio istorijski deo centra u San Salvadoru

Insajder pre 35 minuta
Francusku pogodile obilne poplave, službe upozoravaju na nastavak visokih vodostaja

Francusku pogodile obilne poplave, službe upozoravaju na nastavak visokih vodostaja

Insajder pre 30 minuta
Kruže priče o mogućoj kandidaturi Angele Merkel za predsednici: Bivše kancelarka otkrila da li joj je to u planu

Kruže priče o mogućoj kandidaturi Angele Merkel za predsednici: Bivše kancelarka otkrila da li joj je to u planu

Blic pre 51 minuta
BRIKS nije vojni savez niti planira transformaciju u tom pravcu

BRIKS nije vojni savez niti planira transformaciju u tom pravcu

Sputnik pre 55 minuta