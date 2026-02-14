„Rusiji raste podrška u Srbiji zbog gluposti Evropske unije“

Jakšić i Milinčić otvaraju pitanja da li Tramp i Putin pregovaraju preko glave Evrope, analiziraju ruski „rat iscrpljivanja“, pa do uloge crkve i toga da li je vekovno prijateljstvo Srbije i Rusije mit ili stvarnost. Razgovor kulminira pitanjem da li je za Moskvu Kosovo samo karta za razmenu sa Vašingtonom ili, kako Milinčić veruje, nepremostiv princip koji se ne prodaje

Otvarajući jubilarnu, 50. epizodu Radar Foruma, spoljnopolitički novinar i komentator Boško Jakšić je svoju poslednju gošću, Ljubinku Milinčić, glavnu urednicu Sputnjika Srbija, odmah stavio pred profesionalni izbor. Podsetivši na njenu dugu karijeru dopisnika iz Moskve, ali i na činjenicu da danas vodi medij koji se na Zapadu smatra ključnim delom ruske propagandne mašinerije, Jakšić je upitao koji deo profesionalne karijere joj je draži? Milinčićeva je odbacila