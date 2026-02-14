„Rusiji raste podrška u Srbiji zbog gluposti Evropske unije“

Radar pre 17 minuta  |  Milana Pejić
„Rusiji raste podrška u Srbiji zbog gluposti Evropske unije“

Jakšić i Milinčić otvaraju pitanja da li Tramp i Putin pregovaraju preko glave Evrope, analiziraju ruski „rat iscrpljivanja“, pa do uloge crkve i toga da li je vekovno prijateljstvo Srbije i Rusije mit ili stvarnost. Razgovor kulminira pitanjem da li je za Moskvu Kosovo samo karta za razmenu sa Vašingtonom ili, kako Milinčić veruje, nepremostiv princip koji se ne prodaje

Otvarajući jubilarnu, 50. epizodu Radar Foruma, spoljnopolitički novinar i komentator Boško Jakšić je svoju poslednju gošću, Ljubinku Milinčić, glavnu urednicu Sputnjika Srbija, odmah stavio pred profesionalni izbor. Podsetivši na njenu dugu karijeru dopisnika iz Moskve, ali i na činjenicu da danas vodi medij koji se na Zapadu smatra ključnim delom ruske propagandne mašinerije, Jakšić je upitao koji deo profesionalne karijere joj je draži? Milinčićeva je odbacila
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Privreda evrozone porasla za 1,3 odsto međugodišnje: Najbolje rezultate beleži ova zemlja

Privreda evrozone porasla za 1,3 odsto međugodišnje: Najbolje rezultate beleži ova zemlja

Telegraf pre 1 sat
Ova vlast je nastala u Moskvi u skladu sa ruskim i nemačkim interesima

Ova vlast je nastala u Moskvi u skladu sa ruskim i nemačkim interesima

Radar pre 2 sata
Opozicija najavljuje razgovore o kandidatu za predsednika Kosova iz svojih redova

Opozicija najavljuje razgovore o kandidatu za predsednika Kosova iz svojih redova

Danas pre 1 sat
"EU da formira svoju vojsku" Hitan zahtev upućen iz Minhena: "Moramo da budemo ambiciozni!"

"EU da formira svoju vojsku" Hitan zahtev upućen iz Minhena: "Moramo da budemo ambiciozni!"

Blic pre 1 sat
Rekonstrukcija prestonice cara Lazara: Finalna konferencija projekta rekonstrukcije srednjovekovnog grada Kruševca (foto)

Rekonstrukcija prestonice cara Lazara: Finalna konferencija projekta rekonstrukcije srednjovekovnog grada Kruševca (foto)

Kurir pre 1 sat
Rjabkov: Rusija pomaže u pregovorima Irana i SAD

Rjabkov: Rusija pomaže u pregovorima Irana i SAD

Politika pre 1 sat
Gnevni grčki zemljoradnici protestuju preko noći sa traktorima ispred parlamenta u Atini

Gnevni grčki zemljoradnici protestuju preko noći sa traktorima ispred parlamenta u Atini

Danas pre 2 sata

Ključne reči

KosovoEvropska UnijaMoskvaVašingtonRusijaIzboriSputnik V

Najnovije vesti »

„Rusiji raste podrška u Srbiji zbog gluposti Evropske unije“

„Rusiji raste podrška u Srbiji zbog gluposti Evropske unije“

Radar pre 17 minuta
Zbog psa sa groblja u Sao Paulu napravili novi zakon! Bob grobar naterao vlasti da dozvole sahranjivanje ljubimaca sa ljudima…

Zbog psa sa groblja u Sao Paulu napravili novi zakon! Bob grobar naterao vlasti da dozvole sahranjivanje ljubimaca sa ljudima (video)

Kurir pre 7 minuta
Direktor EPS-a sa delegacijom francuske elektroprivrede o razvoju nuklearne energije

Direktor EPS-a sa delegacijom francuske elektroprivrede o razvoju nuklearne energije

Telegraf pre 12 minuta
Više tužilaštvo slagalo da je predmet dostavilo TOK-u

Više tužilaštvo slagalo da je predmet dostavilo TOK-u

Radar pre 1 sat
Popravite raspoloženje uz komedije na RTV-u

Popravite raspoloženje uz komedije na RTV-u

RTV pre 1 sat