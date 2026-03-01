Kancelarija za Kosovo i Metohiju: Privedeno petoro Srba zbog navodnog ratnog zločina

Beta pre 2 sata

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je jutros u selu Suvo Grlo, kod Srbice, kosovska policija uz upotrebu sile privela petoro Srba zbog navodnog ratnog zločina.

"Oko 6.00 sati razbili su vrata na porodičnim kućama Nebojše T., Siniše T., Predraga T., Gorana T. i Ratka K. vršili pretres i premetačinu i naočigled porodica, supruga i dece priveli srpske domaćine, koji godinama mirno žive na svojim ognjištima, a koje su potom odveli za Prištinu", naveli su u saopštenju.

Porodicama privedenih rečeno je da se oni sumnjiče za ratni zločin, a Kancelarija za Kosovo i Metohiju smatra da je reč o planu Aljbina Kurtija da se unese strah u ovu srpsku enklavu u kojoj Srbi grade život sa svojim porodicama, a meštani zastraše i nateraju na zbeg.

"U vreme kada čitav svet strahuje zbog sukoba, Kurti izvodi ovakve smišljene i planske akcije protiv Srba, kako bi dodatno destabilizovao situaciju na Kosovu i Metohiji, izazvao nove krize i tenzije na terenu. Hapšenja za navodne ratne zločine na Kosovu i Metohiji za Kurtija su paravan za odmazdu i maltretiranje Srba, s obzirom da se sva hapšenja za navodne ratne zločine protiv Srba sprovode bez ikakvih kredibilnih svedoka, materijalnih dokaza već isključivo kao vid pritiska i mehanizam za zastrašivanje Srba kako bi napustili svoja sela. Tome u prilog svedoči i činjenica da se ovakva privođenja izvode decenijama nakon sukoba", navedeno je su saopštenju.

Dodali su da će privedenima biti obezbeđena pravna pomoć, a Kancelarija za Kosovo i Metohiju obavestiće sve relevantne međunarodne predstavnike o ovom novom progonu Srba.

(Beta, 01.03.2026)

