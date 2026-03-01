U Suvom Grlu kod Srbice uhapšeno petoro Srba zbog sumnje na navodni ratni zločin

U Suvom Grlu kod Srbice uhapšeno petoro Srba zbog sumnje na navodni ratni zločin

Naoružana specijalna jedinica izvršila je rano jutros upad i blokadu sela Suvo Grlo u opštini Srbica i uhapsila pet osoba koje, kako navode njihovi članovi porodice, institucije u Prištini terete za navodne ratne zločine, saopštila je Srpska lista. Kancelarija za KiM osudila je upad i navela da je on deo Kutijevog plana za zastrašivanje Srba.

Srpska lista ističe da je upad u selo Suvo Grlo nastavak prakse režima Aljbina Kurtija, koji sistematski i bez validnih dokaza hapsi Srbe, podižući optužnice za ratne zločine sa jasnim ciljem njihovog zastrašivanja i progona. "Po pravilu, na udaru su upravo ugledni domaćini koji nisu napustili svoja ognjišta, niti prodali svoju imovinu. Ljudi koji ostaju da žive na svojoj zemlji i time predstavljaju primer opstanka srpskog naroda. Njihova hapšenja šalju opasnu
