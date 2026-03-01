Kosovska policija: „Uhapšeno pet osoba osumnjičenih za ratne zločine“

Serbian News Media pre 3 sata
Kosovska policija: „Uhapšeno pet osoba osumnjičenih za ratne zločine“
Policija Kosova saopštila je da je uhapsila pet osoba osumnjičenih za ratne zločine protiv civilnog stanovništva. „Istražitelji Direkcije za istragu ratnih zločina Policije Kosova, nakon intenzivnog rada i profesionalne istrage, sproveli su istražne radnje u vezi sa ubistvom šest albanskih civila u selu Suvo grlo, opština Srbica, tokom perioda maj-jun 1998. godine. Tokom ovog procesa obezbeđeni su materijalni dokazi i relevantna svedočenja, kao i identifikovane
