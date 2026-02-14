Dan žalosti u Sarajevu zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić

Radio 021 pre 26 minuta  |  Tanjug
Dan žalosti u Sarajevu zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić

U Kantonu Sarajevo danas je Dan žalosti zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić, a četiri osobe su povređene.

U nesreći, koja se dogodila u četvrtak, poginuo je Erdoan Morankić (23) iz Brčkog, student Akademije likovnih umetnosti u Sarajevu, kada je, dok se nalazio na tramvajskoj stanici, tramvaj iznenada iskočio iz šina. Još četiri osobe su povređene, a među njima i sedamnaestogodišnja devojka kojoj je, zbog zadobijenih povreda, amputirana noga. Vozač tramvaja A. K. (48) uhapšen je nakon nesreće koja se dogodila 12. februara, prenela je RTRS. Ostale tri povređene osobe
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Grad koji je skliznuo iz šina

Grad koji je skliznuo iz šina

Velike priče pre 25 minuta
Zbog tramvajske nesreće dan žalosti u Kantonu Sarajevo: jedan mladić poginuo, četiri osobe povređene

Zbog tramvajske nesreće dan žalosti u Kantonu Sarajevo: jedan mladić poginuo, četiri osobe povređene

Euronews pre 30 minuta
Dan žalosti u Sarajevu zbog tramvajske nesreće

Dan žalosti u Sarajevu zbog tramvajske nesreće

RTS pre 6 minuta
U Kantonu Sarajevo Dan žalosti zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić

U Kantonu Sarajevo Dan žalosti zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić

Insajder pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SarajevoBrčko

Balkan, najnovije vesti »

Grad koji je skliznuo iz šina

Grad koji je skliznuo iz šina

Velike priče pre 25 minuta
Dan žalosti u Sarajevu zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić

Dan žalosti u Sarajevu zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić

Radio 021 pre 26 minuta
Navršene 33 godine od zločina nad Srbima u Čajniču u Republici Srpskoj

Navršene 33 godine od zločina nad Srbima u Čajniču u Republici Srpskoj

RTV pre 6 minuta
Zbog tramvajske nesreće dan žalosti u Kantonu Sarajevo: jedan mladić poginuo, četiri osobe povređene

Zbog tramvajske nesreće dan žalosti u Kantonu Sarajevo: jedan mladić poginuo, četiri osobe povređene

Euronews pre 30 minuta
Dan žalosti u Sarajevu zbog tramvajske nesreće

Dan žalosti u Sarajevu zbog tramvajske nesreće

RTS pre 6 minuta