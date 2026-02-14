Dan žalosti u Sarajevu zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić

U Kantonu Sarajevo danas je Dan žalosti zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić, a četiri osobe su povređene.

U nesreći, koja se dogodila u četvrtak, poginuo je Erdoan Morankić (23) iz Brčkog, student Akademije likovnih umetnosti u Sarajevu, kada je, dok se nalazio na tramvajskoj stanici, tramvaj iznenada iskočio iz šina. Još četiri osobe su povređene, a među njima i sedamnaestogodišnja devojka kojoj je, zbog zadobijenih povreda, amputirana noga. Vozač tramvaja A. K. (48) uhapšen je nakon nesreće koja se dogodila 12. februara, prenela je RTRS. Ostale tri povređene osobe