Srbi krenuli na produženi, praznični vikend: Kolaps na magistralnom putu - kilometarske kolone vozila od Užica ka Zlatiboru

RINA pre 8 sati
Srbi krenuli na produženi, praznični vikend: Kolaps na magistralnom putu - kilometarske kolone vozila od Užica ka Zlatiboru

Srbi krenuli na produženi, praznični vikend: Kolaps na magistralnom putu - kilometarske kolone vozila od Užica ka Zlatiboru Zlatibor – Produženi praznični vikend očekivano, doneo je pojačan intezitet saobraćaja i gužve skoro na svim putevima u Srbiji.

Veliki gužve zabeležene su na magistralnom putu ka Zlatiboru, a upravo iz Turističke organizacije sa te planini najavili su da danas očekuju veliki priliv gostiju. - Pojačan intezitet saobraćaja bio je i na auto-putu, a onda kroz klisuru još teže, da bi kod Sevojna već prvi put stali u koloni. Baš sporo se krećemo, kolona vozila je ogromna, kaže za RINU jedan od vozača. Najveća kolona formirana je iz prvca Užica ka samom ulazu na Zlatibor. Nadležni apeluju na
Otvori na rina.rs

Povezane vesti »

Svi krenuli na produženi vikend: Put ka Zlatiboru potpuno zagušen, kolone kilometarske

Svi krenuli na produženi vikend: Put ka Zlatiboru potpuno zagušen, kolone kilometarske

Dnevnik pre 39 minuta
AMSS: Kamioni na granici sa Hrvatskom čekaju tri sata, automobili sat vremena

AMSS: Kamioni na granici sa Hrvatskom čekaju tri sata, automobili sat vremena

Insajder pre 1 sat
AMSS: Kamioni na granici sa Hrvatskom čekaju tri sata, automobili sat vremena

AMSS: Kamioni na granici sa Hrvatskom čekaju tri sata, automobili sat vremena

Serbian News Media pre 2 sata
AMSS: Automobili na granici sa Hrvatskom čekaju sat vremena, kamioni tri

AMSS: Automobili na granici sa Hrvatskom čekaju sat vremena, kamioni tri

N1 Info pre 2 sata
Kamioni na Batrovcima čekaju tri sata, automobili sat vremena

Kamioni na Batrovcima čekaju tri sata, automobili sat vremena

Radio 021 pre 2 sata
Bez zadržavanja na ramapa auto-puteva, kamioni na Batrovcima čekaju tri sata

Bez zadržavanja na ramapa auto-puteva, kamioni na Batrovcima čekaju tri sata

Telegraf pre 2 sata
Kolaps uoči Sretenja uveliko počeo! Evo gde su trenutno zabeležene kilometarske kolone

Kolaps uoči Sretenja uveliko počeo! Evo gde su trenutno zabeležene kilometarske kolone

Telegraf pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ZlatiborUžice

Regioni, najnovije vesti »

U ponedeljak protest poljoprirednika u Blacu

U ponedeljak protest poljoprirednika u Blacu

Prokuplje press pre 54 minuta
OSVOJI PAMETNI SAT, SLUŠALICE ILI ZVUČNIK: Meridianbet i Bujanovačke nagrađuju tvoju vernost!

OSVOJI PAMETNI SAT, SLUŠALICE ILI ZVUČNIK: Meridianbet i Bujanovačke nagrađuju tvoju vernost!

Bujanovačke pre 58 minuta
Vlasotinački gimnazijalci velikog srca prikupili 138.723 dinara za pomoć malom Lazaru

Vlasotinački gimnazijalci velikog srca prikupili 138.723 dinara za pomoć malom Lazaru

Jugmedia pre 54 minuta
Svi krenuli na produženi vikend: Put ka Zlatiboru potpuno zagušen, kolone kilometarske

Svi krenuli na produženi vikend: Put ka Zlatiboru potpuno zagušen, kolone kilometarske

Dnevnik pre 39 minuta
Šamaranje Srbije: Šta se danas obeležava u Valjevu i ko je ovde žrtva ako je piroman

Šamaranje Srbije: Šta se danas obeležava u Valjevu i ko je ovde žrtva ako je piroman

Glas Zapadne Srbije pre 54 minuta