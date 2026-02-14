Vučić: Važan sastanak sa Vadefulom, razgovarali smo o saradnji, putu ka EU, izazovima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je jutros imao važan sastanak sa saveznim ministrom spoljnih poslova Nemačke Johanom Vadefulom, tokom kojeg su razgovarali o bilateralnoj saradnji Srbije i Nemačke, evropskom putu naše zemlje, kao i o izazovima u oblasti geopolitike, bezbednosti i ekonomije. „U vremenu tektonskih promena u svetu, pojačanih tenzija i polarizacija, Srbija ozbiljno donosi odluke i nastavlja dijalog i saradnju sa partnerima, od kojih je