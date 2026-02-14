Poljoprivrednici iz Vitanovca blokadu izmestili na magistralni put u Mrčajevcima

Poljoprivrednici iz Vitanovca blokadu izmestili na magistralni put u Mrčajevcima

Ponovo je blokirana Ibarska magistrala u Mrčajevcima nakon što je od jutros ta saobraćajnica bila u delimičnoj blokadi, jer su se propuštala vozila koja idu ka grobljima i crkvama zbog Zadušnica.

Udruženja poljoprivrednika i proizvođača mleka, koji od srede blokiraju Ibarsku magistralu u Mrčajevcima, od jutros su dozvoljavali prolazak magistralom meštanima Mrčajevaca i okolnih sela zbog odlazaka na lokalna groblja i obeležavanja Zimskih zadušnica. Proizvođači mleka i poljoprivrednici, koji od srede u selu Vitanovac blokiraju regionalni put Kraljevo–Kragujevac, izmestili su protest na magistralni put u Mrčajevcima. Traktori nezadovoljnih Mačvana i dalje su
