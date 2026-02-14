Policija i BIA prete učesnicima blokade na Ibarskoj magistrali

Član Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković rekao je večeras agenciji Beta da pripadnici policije iz Čačka i Kraljeva, kao i Bezbedonosno-informativne agencije (BIA), prete učesnicima blokade Ibarske magistrale u selu Mrčajevci kod Čačka i traže od njih da ukolone traktore sa magistrale.

On je dodao da im je zaprećeno da će, ukoliko to ne urade, dobiti prekršajne kazne. Veljković je dodao da pored poljoprivrednika koji su vlasnici traktora kojima su blokirali Ibarsku magistralu policija i BIA pozivaju i poljoprivrednike koji su na blokadi bez traktora. „Umesto da rešavaju naše zahteve šalju policiju i BIU. Ponovo koriste oprobane mere zastrašivanja i represije, ali mi se nismo uplašili i nastavljamo blokadu“, rekao je Veljković agenciji Beta. On je