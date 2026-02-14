Policija i BIA prete učesnicima blokade na Ibarskoj magistrali

Nedeljnik pre 1 sat
Policija i BIA prete učesnicima blokade na Ibarskoj magistrali

Član Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković rekao je večeras agenciji Beta da pripadnici policije iz Čačka i Kraljeva, kao i Bezbedonosno-informativne agencije (BIA), prete učesnicima blokade Ibarske magistrale u selu Mrčajevci kod Čačka i traže od njih da ukolone traktore sa magistrale.

On je dodao da im je zaprećeno da će, ukoliko to ne urade, dobiti prekršajne kazne. Veljković je dodao da pored poljoprivrednika koji su vlasnici traktora kojima su blokirali Ibarsku magistralu policija i BIA pozivaju i poljoprivrednike koji su na blokadi bez traktora. „Umesto da rešavaju naše zahteve šalju policiju i BIU. Ponovo koriste oprobane mere zastrašivanja i represije, ali mi se nismo uplašili i nastavljamo blokadu“, rekao je Veljković agenciji Beta. On je
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

I vojvođanski paori za Sretenje traktorima izlaze na ulice

I vojvođanski paori za Sretenje traktorima izlaze na ulice

Glas Šumadije pre 2 sata
Poljoprivrednici iz Vitanovca blokadu izmestili na magistralni put u Mrčajevcima

Poljoprivrednici iz Vitanovca blokadu izmestili na magistralni put u Mrčajevcima

RTS pre 2 sata
Poljoprivrednici ne odustaju od blokada, zahtevaju obustavu uvoza hrane koja se proizvodi u Srbiji

Poljoprivrednici ne odustaju od blokada, zahtevaju obustavu uvoza hrane koja se proizvodi u Srbiji

N1 Info pre 6 sati
Umorni, ali ne odustaju: Mlekari i poljoprivrednici četvrti dan blokiraju Ibarsku magistralu

Umorni, ali ne odustaju: Mlekari i poljoprivrednici četvrti dan blokiraju Ibarsku magistralu

Nova ekonomija pre 6 sati
Četvrti dan blokade u Mrčajevcima, poljoprivrednici od srede najavljuju radikalizaciju

Četvrti dan blokade u Mrčajevcima, poljoprivrednici od srede najavljuju radikalizaciju

Morava info pre 5 sati
Poljoprivrednik Vidojević: Od srede radikalizacija protesta ako zahtevi ne budu ispunjeni, aktuelne blokade samo upozorenje

Poljoprivrednik Vidojević: Od srede radikalizacija protesta ako zahtevi ne budu ispunjeni, aktuelne blokade samo upozorenje

Insajder pre 6 sati
Poljoprivrednici najavljuju radikalizaciju protesta od srede

Poljoprivrednici najavljuju radikalizaciju protesta od srede

NIN pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaČačakBIAKraljevoIbarska magistralaMleko

Društvo, najnovije vesti »

Uhapšen bivši pripadnik Žandarmerije u Orašcu zbog sumnje da je pozivao na nasilnu promenu uređenja

Uhapšen bivši pripadnik Žandarmerije u Orašcu zbog sumnje da je pozivao na nasilnu promenu uređenja

Danas pre 54 minuta
„Da možete da birate hirurga, koliko vas bi reklo – Želim Zlatibora?“

„Da možete da birate hirurga, koliko vas bi reklo – Želim Zlatibora?“

Danas pre 2 sata
Ovo je slika Marka Mikića (38) posle operacije, a samo nekoliko sati pre tragedije! Hronologija misteriozne smrti mladića…

Ovo je slika Marka Mikića (38) posle operacije, a samo nekoliko sati pre tragedije! Hronologija misteriozne smrti mladića nakon operacije krajnika u Čačku (foto)

Blic pre 1 sat
Važno upozorenje za sve vozače pred Sretenje Upravo se oglasili iz Puteva Srbije: "Bez ovoga ne krećite na put"

Važno upozorenje za sve vozače pred Sretenje Upravo se oglasili iz Puteva Srbije: "Bez ovoga ne krećite na put"

Blic pre 1 sat
Fenomenalni Domen Prevc osvojio zlato na Olimpijskim igrama

Fenomenalni Domen Prevc osvojio zlato na Olimpijskim igrama

Danas pre 1 sat