Tramp poziva Zelenskog da "se pokrene"; fabrike u Nemačkoj proizvodiće hiljade dronova za Ukrajinu

Rat u Ukrajini – 1.452. dan. Američki predsednik Donald Tramp upozorio je Volodimira Zelenskog da će propustiti priliku za mir ako se "ne pokrene“. Lokalne vlasti u Belgorodu navele su da su dve osobe poginule u vazdušnom udaru na Belgorod. Četiri osoba ubijeno a osam ranjeno u ruskom raketiranju Kramatorska u Donjeckoj oblasti i Odesi. Sledeća runda pregovora između delegacija Rusije, SAD i Ukrajine biće održana 17. i 18. februara u Ženevi.

Kompanija Ukrenegro saopštila je da zbog ciljanih napada Rusije na energetsku infrastrukturu, potrošači u Odeskoj, Nikolajevskoj, Dnjepropetrovskoj, Zaporoškoj, Harkovskoj i Donjeckoj oblasti bez stuje. Kompanija Ukrenegro saopštila je da zbog ciljanih napada Rusije na energetsku infrastrukturu, potrošači u Odeskoj, Nikolajevskoj, Dnjepropetrovskoj, Zaporoškoj, Harkovskoj i Donjeckoj oblasti. Ukrajinske vlasti navele su da su četiri osobe poginule a osam ranjeno u