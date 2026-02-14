Vremeplov: Vlada Srbije donela Odluku o poništavanju protivpravno proglašene nezavisnosti Kosova

BEOGRAD - Na današnji dan 2008. godine Vlada Srbije donela je Odluku o poništavanju protivpravnih akata privremenih organa samouprave na Kosovu i Metohiji usmerenih ka proglašenju jednostrane nezavisnosti.

Danas je subota, 14. februar, 46. dan 2025. godine. Do kraja godine ima 320 dana. 869 - Umro je Ćirilo, jedan od dvojice slovenskih prosvetitelja (Ćirilo i Metodije). Svetovno ime bilo mu je Konstantin. Sa starijim bratom Metodijem sastavljač je slovenske azbuke glagoljice. Konstantin je bio učitelj filozofije i bibliotekar u carigradskoj crkvi Svete Sofije, a Metodije visoki državni činovnik. Na molbu moravskog kneza Rastislava, vizantijski car Mihailo III poslao