Novi nalazi o smrti Navaljnog: Pet država tvrdi da je trovanje gotovo sigurno

Slobodna Evropa pre 18 minuta
Novi nalazi o smrti Navaljnog: Pet država tvrdi da je trovanje gotovo sigurno

Pet evropskih vlada saopštilo je da su uverene da je ruski opozicioni lider Aleksej Navaljni otrovan smrtonosnim toksinom koji se nalazi u otrovnim žabama u Južnoj Americi.

U saopštenju koje su potpisale vlade Velike Britanije, Švedske, Francuske, Nemačke i Holandije navodi se da je ovaj zaključak zasnovan na analizama uzoraka Alekseja Navaljnog. Navaljni, najistaknutiji ruski opozicionar, preminuo je u februaru 2024. u arktičkom zatvoru pod misterioznim okolnostima. "Ove analize su konačno potvrdile prisustvo epibatidina. Epibatidin je toksin koji se nalazi u otrovnim žabama streličarkama u Južnoj Americi. Ne nalazi se prirodno u
