Novi nalazi o smrti Navaljnog: Pet država tvrdi da je trovanje gotovo sigurno
Slobodna Evropa pre 18 minuta
Pet evropskih vlada saopštilo je da su uverene da je ruski opozicioni lider Aleksej Navaljni otrovan smrtonosnim toksinom koji se nalazi u otrovnim žabama u Južnoj Americi.
U saopštenju koje su potpisale vlade Velike Britanije, Švedske, Francuske, Nemačke i Holandije navodi se da je ovaj zaključak zasnovan na analizama uzoraka Alekseja Navaljnog. Navaljni, najistaknutiji ruski opozicionar, preminuo je u februaru 2024. u arktičkom zatvoru pod misterioznim okolnostima. "Ove analize su konačno potvrdile prisustvo epibatidina. Epibatidin je toksin koji se nalazi u otrovnim žabama streličarkama u Južnoj Americi. Ne nalazi se prirodno u