Orban i Matarela čestitali Vučiću Dan državnosti Republike Srbije

Sputnik pre 33 minuta
Orban i Matarela čestitali Vučiću Dan državnosti Republike Srbije

Predsednik Aleksandar Vučić i danas je primio čestitke svetskih zvaničnika povodom Dana državnosti Republike Srbije, među kojima su premijer Mađarske Viktor Orban i italijanski predsednik Serđo Matarela.

U čestitki mađarskog premijera, Orban je naveo da su odnosi između dve države tokom protekle decenije dostigli istorijski vrhunac što je od posebne važnosti u sadašnjem, kako kaže, napetom globalnom političkom okruženju, saopšteno je iz Predsedništva Srbije. Orban je istakao i da ga raduje što vidi da se strateška saradnja širi na sve više ključnih oblasti, kao i da sa nestrpljenjem očekuje predaju železničke pruge Budimpešta-Beograd i dalje produbljivanje
Aleksandar VučićBudimpeštaDan državnosti SrbijeMađarskasrbijaViktor Orban

