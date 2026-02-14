Penjaroja posle poraza: „Ponosan sam kako smo se borili“

Sputnik pre 3 sata
Penjaroja posle poraza: „Ponosan sam kako smo se borili“

Trener košarkaša Partizana Đoana Penjaroja izjavio je posle poraza od Real Madrida da se njegova ekipa borila do kraja i da su detalji odlučili pobednika utakmice.

Košarkaši Partizana poraženi su u Beogradu od Reala rezultatom 77:73 u meču 28. kola Evrolige. „Bilo je teško, na kraju sam ponosan, vrlo lepo smo se borili, čak i sa greškama, bez dobrih procenata, ali smo se borili i vratili smo se na 50-50 odsto šanse da pobedimo. Morate da imati bolje procente da biste pobedili, posebno na kraju. Borili smo se, igrali dobru odbranu, na kraju detalji, dva ofanzivna skoka, Felizova trojka, to je bio ključ njihove pobede, ali
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

"Ako kažem šta mislim, ješću samo kod kuće" Penjaroja odbio da komentariše sudije, ali je jednom rečenicom sve rekao!

"Ako kažem šta mislim, ješću samo kod kuće" Penjaroja odbio da komentariše sudije, ali je jednom rečenicom sve rekao!

Kurir pre 18 minuta
"Rekao sam da neću da pričam o tome, ali je teško": Fernando progovorio o suđenju i suspenziji Osetkovskog

"Rekao sam da neću da pričam o tome, ali je teško": Fernando progovorio o suđenju i suspenziji Osetkovskog

Mondo pre 8 minuta
Real postavio novi rekord Evrolige: Protiv Partizana napravio najmanje faulova u istoriji

Real postavio novi rekord Evrolige: Protiv Partizana napravio najmanje faulova u istoriji

Mondo pre 48 minuta
Kupio navijače Partizana, Bruno Fernando se oglasio: "Imam mnogo toga što bih rekao, ali neću"

Kupio navijače Partizana, Bruno Fernando se oglasio: "Imam mnogo toga što bih rekao, ali neću"

Telegraf pre 1 sat
Bruno ipak miran posle bolnog poraza: "Svašta bih mogao da kažem, ali neću"

Bruno ipak miran posle bolnog poraza: "Svašta bih mogao da kažem, ali neću"

Sportske.net pre 3 sata
"Ima mnogo toga što bih mogao da kažem..." Bruno Fernando jedva ostao miran posle bolnog poraza Partizana od Reala: "Naravno…

"Ima mnogo toga što bih mogao da kažem..." Bruno Fernando jedva ostao miran posle bolnog poraza Partizana od Reala: "Naravno da nam je teško!"

Kurir pre 2 sata
"Vi ste sve rekli, bolje da ćutim": Vašington se ujeo za jezik zbog pitanja o suđenju protiv Reala

"Vi ste sve rekli, bolje da ćutim": Vašington se ujeo za jezik zbog pitanja o suđenju protiv Reala

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanReal MadridMadridEvroligakk partizansport

Sport, najnovije vesti »

Kome se to obratio Dembele? - " PSŽ mora biti na prvom mestu, a ne pojedini igrači."

Kome se to obratio Dembele? - " PSŽ mora biti na prvom mestu, a ne pojedini igrači."

Sportske.net pre 13 minuta
Zli zeka odveo košarkaša koji je bio već viđen u Partizanu: Ostojin sin lično pregovarao sa njim, ipak on će put egzotičnog…

Zli zeka odveo košarkaša koji je bio već viđen u Partizanu: Ostojin sin lično pregovarao sa njim, ipak on će put egzotičnog ostrva!

Hot sport pre 8 minuta
Odbojka: Spartak posle dosta oscilacija do maksimalne pobede

Odbojka: Spartak posle dosta oscilacija do maksimalne pobede

Subotica.com pre 3 minuta
Kecmanović pao posle preokreta – stao pred polufinalom

Kecmanović pao posle preokreta – stao pred polufinalom

Vesti online pre 28 minuta
Zek Lavin propušta ostatak sezone zbog povrede

Zek Lavin propušta ostatak sezone zbog povrede

RTS pre 28 minuta