Penjaroja posle poraza: „Ponosan sam kako smo se borili“

Trener košarkaša Partizana Đoana Penjaroja izjavio je posle poraza od Real Madrida da se njegova ekipa borila do kraja i da su detalji odlučili pobednika utakmice.

Košarkaši Partizana poraženi su u Beogradu od Reala rezultatom 77:73 u meču 28. kola Evrolige. „Bilo je teško, na kraju sam ponosan, vrlo lepo smo se borili, čak i sa greškama, bez dobrih procenata, ali smo se borili i vratili smo se na 50-50 odsto šanse da pobedimo. Morate da imati bolje procente da biste pobedili, posebno na kraju. Borili smo se, igrali dobru odbranu, na kraju detalji, dva ofanzivna skoka, Felizova trojka, to je bio ključ njihove pobede, ali