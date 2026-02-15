Vučić: Izgradnja gasne elektrane u okolini Niša, dolazi era električne energije

Beta pre 44 minuta

Predsednik države Aleksandar Vučić rekao je danas da bi do 2029.  trebalo da se otvori gasna elektrana u okolini Niša, u saradnji sa Azerbejdžanom, sa 500 megavati snage, ali će morati još takvih da se izgradi jer dolazi era električne energije.

"Jedan od najvažnijih tema tokom susreta je u tome što je pred nama era električne energije, treba nam mnogo novih izvora električne energije, da je proizvodimo. Zamolio sam predsednika Alijeva da nam lično u tome pomogne", rekao je Vučić, u zajedničkom obraćanju sa predsednikom Azejbedžana Ilhamom Alijevom.

Vučić je naglasio da dve zemlje razvijaju najbliže odnose što je izuzetno važno za Srbiju, navodeći da je do sad potpisano 57 dokumenata o saradnji u raznim oblastima, a danas i nekoliko desetina novih što je odlična osnova za unapređenje odnosa.

"U najtežim pitanjima Azerbejdžan je uvek bio uz nas i naša zemlja uz njih. Imam ogromno poverenje u reč predsednika Alijeva", rekao je Vučić, nazvavši predsednika te zemlje "pravim narodnim liderom".

Naveo je da su razgovarali o svim važnim pitanjima u Evropi i svetu i da je od tako iskusnog državnika mogao mnogo da nauči i neke događaje razume bolje i iz drugog ugla nego do sad, kao i da redovno razmenjuju mišljenja kada su neki krizni događaji u međunarodnim odnosima.

Najavio je da se početkom maja otvara avio linija između Bakua i Beograda, navodeći da svaki put kad dođe u glavni grad Azerbejdžana vidi mnogo novih predivnih stvari.

 

Alijev: Izgradnja elektrane u Srbiji jedna on najvećih investicija Azerbejdžana u Evropi

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev izjavio je danas u Beogradu da će izgradnja elektrane na gas u Srbiji biti jedna od glavnih azerbejdžanskih investicija u Evropi.

"To će biti jedna od glavnih investicija iz Azerbejdžana u Evropi. To jeste pokazatelj uzajamnog poverenja koje je na izuzetno visokom nivou, jer ulažete samo u zemlje u kojima imate dobre odnose, u kojima verujete svojim partnerima, u koje znate da su stabilnost i razvoj kao što je to u Srbiji nešto što je važan faktor na duge staze", rekao je Alijev.

On je dodao da je izgradnja elektrane na gas "važan pokazatelj diverzifikacije u sektoru energetike".

"Počeli smo saradnjom u oblasti gasa a sada prelazimo na sledeći stadijum, kako da iskoristimo taj gas sa najvećom mogućom efikasnošću i za jedne i za druge, kako da ga pretvorimo u konačan proizvod a to je struja", rekao je Alijev.

 

Vučić: Sa predsednikom Azerbejdžana razgovaram o produbljivanju strateškog partnerstva

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim danas u Beogradu razgovara o "produbljivanju strateškog parterstva".

"Sa predsednikom Azerbejdžana razgovaram o produbljivanju strateškog partnerstva između Srbije i Azerbejdžana, kao i o aktuelnim globalnim i regionalnim pitanjima", napisao je Vučić na Instagramu.

On je dodao da veruje da strateško partnerstvo Beograda i Bakua daje "konkretne i merljive rezultate rada", kao i da oni doprinose stabilnosti u regionu.

(Beta, 15.02.2026)

Povezane vesti »

Vučić: Gradićemo sa Azerbejdžanom gasnu elektranu; Alijev: Spremni smo da uložimo značajne svote u Srbiju

Vučić: Gradićemo sa Azerbejdžanom gasnu elektranu; Alijev: Spremni smo da uložimo značajne svote u Srbiju

RTS pre 28 minuta
Završetkom gasne elektrane u Nišu uvozićemo 1,4 milijarde kubnih metara gasa iz Azerbejdžana: ministarka Đedović Handanović…

Završetkom gasne elektrane u Nišu uvozićemo 1,4 milijarde kubnih metara gasa iz Azerbejdžana: ministarka Đedović Handanović sastala se sa Parvizom Šahbazovim

Kurir pre 19 minuta
Ministarka Đedović: Srbija i Azerbejdžan jačaju energetsku saradnju

Ministarka Đedović: Srbija i Azerbejdžan jačaju energetsku saradnju

Telegraf pre 23 minuta
Predsednik Azerbejdžana u zvaničnoj poseti Beogradu, potpisani bilateralni sporazumi dve zemlje

Predsednik Azerbejdžana u zvaničnoj poseti Beogradu, potpisani bilateralni sporazumi dve zemlje

RTV pre 1 sat
Alijev u poseti Beogradu: Održana prva sednica Saveta za strateško partnerstvo Srbije i Azerbejdžana

Alijev u poseti Beogradu: Održana prva sednica Saveta za strateško partnerstvo Srbije i Azerbejdžana

Euronews pre 1 sat
"Kada je ovakva kiša - to je uvek dobar signal" Vučić nakon sastanka sa Alijevim: Svaki put u razgovorima sa vama mnogo toga…

"Kada je ovakva kiša - to je uvek dobar signal" Vučić nakon sastanka sa Alijevim: Svaki put u razgovorima sa vama mnogo toga naučim (video)

Blic pre 53 minuta
Projekat od suštinskog značaja za Srbiju! Do 2029. godine gradnja gasne elektrane do 500 megavata, Vučić zamolio Alijeva da se…

Projekat od suštinskog značaja za Srbiju! Do 2029. godine gradnja gasne elektrane do 500 megavata, Vučić zamolio Alijeva da se lično uključi

Kurir pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNišPredsednik SrbijeAzerbejdžan

Politika, najnovije vesti »

Rubio čestitao Dan državnosti narodu Srbije

Rubio čestitao Dan državnosti narodu Srbije

Insajder pre 18 minuta
Vučić: Gradićemo sa Azerbejdžanom gasnu elektranu; Alijev: Spremni smo da uložimo značajne svote u Srbiju

Vučić: Gradićemo sa Azerbejdžanom gasnu elektranu; Alijev: Spremni smo da uložimo značajne svote u Srbiju

RTS pre 28 minuta
Rubio čestitao Dan državnosti narodu Srbije

Rubio čestitao Dan državnosti narodu Srbije

Nedeljnik pre 8 minuta
Rubio čestitao Dan državnosti građanima Srbije

Rubio čestitao Dan državnosti građanima Srbije

Danas pre 14 minuta
Završetkom gasne elektrane u Nišu uvozićemo 1,4 milijarde kubnih metara gasa iz Azerbejdžana: ministarka Đedović Handanović…

Završetkom gasne elektrane u Nišu uvozićemo 1,4 milijarde kubnih metara gasa iz Azerbejdžana: ministarka Đedović Handanović sastala se sa Parvizom Šahbazovim

Kurir pre 19 minuta