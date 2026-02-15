Vučić: Izgradnja gasne elektrane u okolini Niša, dolazi era električne energije

Beta pre 44 minuta

Predsednik države Aleksandar Vučić rekao je danas da bi do 2029. trebalo da se otvori gasna elektrana u okolini Niša, u saradnji sa Azerbejdžanom, sa 500 megavati snage, ali će morati još takvih da se izgradi jer dolazi era električne energije.

"Jedan od najvažnijih tema tokom susreta je u tome što je pred nama era električne energije, treba nam mnogo novih izvora električne energije, da je proizvodimo. Zamolio sam predsednika Alijeva da nam lično u tome pomogne", rekao je Vučić, u zajedničkom obraćanju sa predsednikom Azejbedžana Ilhamom Alijevom.

Vučić je naglasio da dve zemlje razvijaju najbliže odnose što je izuzetno važno za Srbiju, navodeći da je do sad potpisano 57 dokumenata o saradnji u raznim oblastima, a danas i nekoliko desetina novih što je odlična osnova za unapređenje odnosa.

"U najtežim pitanjima Azerbejdžan je uvek bio uz nas i naša zemlja uz njih. Imam ogromno poverenje u reč predsednika Alijeva", rekao je Vučić, nazvavši predsednika te zemlje "pravim narodnim liderom".

Naveo je da su razgovarali o svim važnim pitanjima u Evropi i svetu i da je od tako iskusnog državnika mogao mnogo da nauči i neke događaje razume bolje i iz drugog ugla nego do sad, kao i da redovno razmenjuju mišljenja kada su neki krizni događaji u međunarodnim odnosima.

Najavio je da se početkom maja otvara avio linija između Bakua i Beograda, navodeći da svaki put kad dođe u glavni grad Azerbejdžana vidi mnogo novih predivnih stvari.

Alijev: Izgradnja elektrane u Srbiji jedna on najvećih investicija Azerbejdžana u Evropi

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev izjavio je danas u Beogradu da će izgradnja elektrane na gas u Srbiji biti jedna od glavnih azerbejdžanskih investicija u Evropi.

"To će biti jedna od glavnih investicija iz Azerbejdžana u Evropi. To jeste pokazatelj uzajamnog poverenja koje je na izuzetno visokom nivou, jer ulažete samo u zemlje u kojima imate dobre odnose, u kojima verujete svojim partnerima, u koje znate da su stabilnost i razvoj kao što je to u Srbiji nešto što je važan faktor na duge staze", rekao je Alijev.

On je dodao da je izgradnja elektrane na gas "važan pokazatelj diverzifikacije u sektoru energetike".

"Počeli smo saradnjom u oblasti gasa a sada prelazimo na sledeći stadijum, kako da iskoristimo taj gas sa najvećom mogućom efikasnošću i za jedne i za druge, kako da ga pretvorimo u konačan proizvod a to je struja", rekao je Alijev.

Vučić: Sa predsednikom Azerbejdžana razgovaram o produbljivanju strateškog partnerstva

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim danas u Beogradu razgovara o "produbljivanju strateškog parterstva".

"Sa predsednikom Azerbejdžana razgovaram o produbljivanju strateškog partnerstva između Srbije i Azerbejdžana, kao i o aktuelnim globalnim i regionalnim pitanjima", napisao je Vučić na Instagramu.

On je dodao da veruje da strateško partnerstvo Beograda i Bakua daje "konkretne i merljive rezultate rada", kao i da oni doprinose stabilnosti u regionu.

