Naredna 72 sata su ključna: Muž Tatjane Jecmenice u šok sobi, lekari danas moraju da donesu odluku o operaciji

Darkovo stanje trenutno je stabilno, ali sledeća tri dana su ključna za dalji tok oporavka i moguću operaciju.

Kako saznajemo, Darko je trenutno stabilno. Muž Tatjane Ječmenice, Darko Jevtić, nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila u petak 13. februara i dalje je u šok sobi, dok je njegova supruga izgubila život. Kako "Blic" saznaje, naredna 72 sata su ključna. Naime, Darko Jevtić se nalazi u šok sobi i u indukovanoj je komi i za sada je stabilno. Naredna 72 sata njegov organizam mora da se izbori kako bi ga operisali. Kako dalje saznajemo, danas će lekari doneti odluku