Dragana Bekvalac ne može da se pomiri sa gubitkom: Posvetila potresnu poruku nastradaloj Tatjani Ječmenici

Nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica tragično je izgubila život u saobraćajnoj nesreći koja se u petak uveče dogodila na obilaznici kod Beograda.

Nastradala Ječmenica bila je veoma voljena među prijateljima, a jedna od njenih najbliskijih bila je Dragana Bekvalac, sestra pevačice Nataše Bekvalac. Dragana i daje ne može da prihvati činjenicu da je ostala bez Tatjane, s kojom se porodično družila. Pogledajte fotografije Dragane i Tatjane: Bekvalčeva je i danas na društvenoj mreži Instagram podelila njihovu zajedničku fotografiju uz reči koje kidaju dušu: "Toliko mi je teško, Tašoooooo, Volim te. D", napisala