Dragana Bekvalac ne može da se pomiri sa gubitkom: Posvetila potresnu poruku nastradaloj Tatjani Ječmenici

Mondo pre 1 sat  |  Ana Živančević
Dragana Bekvalac ne može da se pomiri sa gubitkom: Posvetila potresnu poruku nastradaloj Tatjani Ječmenici

Nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica tragično je izgubila život u saobraćajnoj nesreći koja se u petak uveče dogodila na obilaznici kod Beograda.

Nastradala Ječmenica bila je veoma voljena među prijateljima, a jedna od njenih najbliskijih bila je Dragana Bekvalac, sestra pevačice Nataše Bekvalac. Dragana i daje ne može da prihvati činjenicu da je ostala bez Tatjane, s kojom se porodično družila. Pogledajte fotografije Dragane i Tatjane: Bekvalčeva je i danas na društvenoj mreži Instagram podelila njihovu zajedničku fotografiju uz reči koje kidaju dušu: "Toliko mi je teško, Tašoooooo, Volim te. D", napisala
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

"Tašo, toliko mi je teško" Dragana Bekvalac ne može da prihvati tragičnu smrt Tatjane Ječmenice: Objavila niz fotografija sa…

"Tašo, toliko mi je teško" Dragana Bekvalac ne može da prihvati tragičnu smrt Tatjane Ječmenice: Objavila niz fotografija sa prijateljicom

Blic pre 54 minuta
"Tašo, toliko mi je teško" Dragana Bekvalac ne može da prihvati tragičnu smrt Tatjane Ječmenice (foto)

"Tašo, toliko mi je teško" Dragana Bekvalac ne može da prihvati tragičnu smrt Tatjane Ječmenice (foto)

Večernje novosti pre 33 minuta
Dragana Bekvalac skrhana zbog tragične smrti Tatjane Jecmenice, objavila njenu sliku: "Toliko mi je teško..."

Dragana Bekvalac skrhana zbog tragične smrti Tatjane Jecmenice, objavila njenu sliku: "Toliko mi je teško..."

Telegraf pre 23 minuta
"Toliko mi je teško, Tašo", sestra Nataše Bekvalac ne može da prihvati tragičnu smrt Tatjane Jecmenice

"Toliko mi je teško, Tašo", sestra Nataše Bekvalac ne može da prihvati tragičnu smrt Tatjane Jecmenice

Kurir pre 1 sat
Lekari danas donose odluku o mužu Tatjane Ječmenice: Evo u kakvom stanju je Darko Jevtić

Lekari danas donose odluku o mužu Tatjane Ječmenice: Evo u kakvom stanju je Darko Jevtić

Mondo pre 2 sata
Naredna 72 sata su ključna: Muž Tatjane Jecmenice u šok sobi, lekari danas moraju da donesu odluku o operaciji

Naredna 72 sata su ključna: Muž Tatjane Jecmenice u šok sobi, lekari danas moraju da donesu odluku o operaciji

Blic pre 3 sata
Najnovije informacije o stanju muža Tatjane Jecmenice: Oštećena pluća, polomljena rebra i pršljen, i dalje je u indukovanoj…

Najnovije informacije o stanju muža Tatjane Jecmenice: Oštećena pluća, polomljena rebra i pršljen, i dalje je u indukovanoj komi

Blic pre 13 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Nataša Bekvalac

Zabava, najnovije vesti »

Znakovi Zodijaka koji se najgore ponašaju kada su pod stresom

Znakovi Zodijaka koji se najgore ponašaju kada su pod stresom

N1 Info pre 9 minuta
Pre nego što su postali legende: Top 10 neobičnih bendova budućih zvezda

Pre nego što su postali legende: Top 10 neobičnih bendova budućih zvezda

Balkan Rock pre 9 minuta
Pobegla od oca, on kukao na mrežama i prijavio da je nestala: Anđela nakon skandala živi život iz bajke, dobila sina, a ovaj…

Pobegla od oca, on kukao na mrežama i prijavio da je nestala: Anđela nakon skandala živi život iz bajke, dobila sina, a ovaj muškarac je njena ljubav

Blic pre 14 minuta
Važio je za pravog frajera, a sad nosi perike: Bivši rijaliti učesnik objavio video, ljudi gledaju i ne veruju: "Sad je prava…

Važio je za pravog frajera, a sad nosi perike: Bivši rijaliti učesnik objavio video, ljudi gledaju i ne veruju: "Sad je prava žena" (foto)

Blic pre 39 minuta
(Video) Godinama je nema na estradi U emisiji "Metar moga sela" otkrivamo gde je Jelena Broćić, nedelja 14.15 h, Blic TV

(Video) Godinama je nema na estradi U emisiji "Metar moga sela" otkrivamo gde je Jelena Broćić, nedelja 14.15 h, Blic TV

Blic pre 29 minuta