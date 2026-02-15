Važno upozorenje za sve vozače pred Sretenje Upravo se oglasili iz Puteva Srbije: "Bez ovoga ne krećite na put"

Važno upozorenje za sve vozače pred Sretenje Upravo se oglasili iz Puteva Srbije: "Bez ovoga ne krećite na put"
Svi putevi ka pomenutim destinacijama su prohodni Vozačima se savetuje da koriste zimsku opremu Preduzeće "Putevi Srbije" apelovalo je danas da, zbog predstojećih praznika kada se očekuje povećan intenzitet saobraćaja ka svim zimskim turističkim centrima, svi učesnici u saobraćaju prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Svi putni pravci i prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni. - Savetujemo vozačima da bez zimske opreme i lanaca
