Bivši komandant Kopnene vojske Srbije general Simović osuđen na šest meseci zatvora: Prekršio Zakon o tajnosti podataka

Danas pre 12 sati  |  Zorica Miladinovic
Bivši komandant Kopnene vojske Srbije general Simović osuđen na šest meseci zatvora: Prekršio Zakon o tajnosti podataka
Prevremeno penzionisani komandant Kopnene vojske Srbije, general- potpukovnik Milosav Simović, zaključio je sporazum o priznanju produženog krivičnog dela iz Zakona o tajnosti podataka i neprovasnažno je osuđen na kaznu zatvora od šest meseci koju će izdržavati u prostorijama u kojima stanuje, potvrdilo je Više javno tužilaštvo u Negotinu. General Simović će izdržavati kaznu zatvora u prostorijama u kojima stanuje nakon što presuda bude pravosnažna, a ukoliko ih
