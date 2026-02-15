Milić: Evo dokaza da je penzionisani general Simović osuđen na šest meseci zatvora

Vreme pre 9 sati
Milić: Evo dokaza da je penzionisani general Simović osuđen na šest meseci zatvora

Predsednik Pokreta za decentralizaciju Srbije (PODES) Dragan Milić objavio je odgovor Višeg javnog tužilaštva u Negotinu za koji tvrdi da potvrđuje da je penzionisani general Milosav Simović osuđen na kaznu zatvora od šest meseci

Direktor Klinike za kardiohirurgiju u Nišu dr Dragan Milić, koji je i predsednik Pokreta za decentralizaciju Srbije (PODES), saopštio je na društvenim mrežama da poseduje zvaničnu dokumentaciju kojom, kako tvrdi, potvrđuje da je penzionisani general Milosav Simović procesuiran i osuđen na kaznu zatvora. Milić navodi da je pre dvadesetak dana obavestio javnost da je bivši komandant Kopnene vojske, penzionisani general Milosav Simović, procesuiran i osuđen, nakon
NišTužilaštvoNegotinDragan Milić

