Državni funkcioneri čestitali građanima Srbije Dan državnosti

Insajder pre 3 sata
Državni funkcioneri čestitali građanima Srbije Dan državnosti

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i drugi funkcioneri čestitali su danas građanima Dan državnosti uz poruku da je jedinstvo naroda neophodno u izazovnim vremenima kako bi se očuvala sloboda.

Ana Brnabić je poželela građanima da praznični dan provedu u miru i porodičnoj slozi. "Sretenje nas podseća na hrabrost našeg naroda da se izbori za slobodu i na odlučnost da zajedno gradimo sigurnu i prosperitetnu budućnost Srbije", kazala je predsednica parlamenta. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša napisao je u čestitki da je 15. februar prilika da se građani sete predaka koji su postavili temelje slobodne i suverene Srbije i
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Obeležen Dan državnosti na Mišaru

Obeležen Dan državnosti na Mišaru

Šabačke novosti pre 2 sata
U Orašcu obeležen Dan državnosti

U Orašcu obeležen Dan državnosti

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
(Foto) Macut u Orašcu poručio da Sretenje predstavlja buđenje nacionalnog duha i jedinstva Srba

(Foto) Macut u Orašcu poručio da Sretenje predstavlja buđenje nacionalnog duha i jedinstva Srba

Newsmax Balkans pre 3 sata
Macut u Orašcu na Sretenje poručio da državnost Srbije nije data već izborena i da je obaveza svih da je čuvaju

Macut u Orašcu na Sretenje poručio da državnost Srbije nije data već izborena i da je obaveza svih da je čuvaju

RINA pre 3 sata
Macut: Razlike među nama postoje i to je prirodno, ali ljubav preme otadžbini ih mora nadmašiti

Macut: Razlike među nama postoje i to je prirodno, ali ljubav preme otadžbini ih mora nadmašiti

N1 Info pre 4 sati
Macut: Razlike među nama postoje i to je prirodno, ali ljubav prema otadžbini ih mora nadmašiti

Macut: Razlike među nama postoje i to je prirodno, ali ljubav prema otadžbini ih mora nadmašiti

N1 Info pre 4 sati
U Orašcu održana državna ceremonija povodom Dana državnosti, Macut poručio: Istorija nas uči da cenimo svoje korene

U Orašcu održana državna ceremonija povodom Dana državnosti, Macut poručio: Istorija nas uči da cenimo svoje korene

Insajder pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeIzboriAna BrnabićSretenje

Regioni, najnovije vesti »

Država je naš jedini zavet: Svečana akademija u Kragujevcu povodom Dana državnosti

Država je naš jedini zavet: Svečana akademija u Kragujevcu povodom Dana državnosti

Infozija pre 0 minuta
ČUDO U BOGATIĆU: Ovca ojagnjila sedmorke – Ovo je rekord u Srbiji! (FOTO, VIDEO)

ČUDO U BOGATIĆU: Ovca ojagnjila sedmorke – Ovo je rekord u Srbiji! (FOTO, VIDEO)

Šabačke novosti pre 1 minut
Bivši komandant Kopnene vojske Srbije general Simović osuđen na šest meseci zatvora

Bivši komandant Kopnene vojske Srbije general Simović osuđen na šest meseci zatvora

N1 Info pre 1 sat
Peti dan u Mrčajevcima: Lala, mantije i blokada Starog puta za Čačak

Peti dan u Mrčajevcima: Lala, mantije i blokada Starog puta za Čačak

Glas Šumadije pre 31 minuta
I večeras blokada Medoševačkog mosta: Meštani kažu – videli smo projekat novog mosta, ali želimo da se kamioni preusmere…

I večeras blokada Medoševačkog mosta: Meštani kažu – videli smo projekat novog mosta, ali želimo da se kamioni preusmere

Južne vesti pre 51 minuta