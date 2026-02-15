Državni funkcioneri čestitali građanima Srbije Dan državnosti

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i drugi funkcioneri čestitali su danas građanima Dan državnosti uz poruku da je jedinstvo naroda neophodno u izazovnim vremenima kako bi se očuvala sloboda.

Ana Brnabić je poželela građanima da praznični dan provedu u miru i porodičnoj slozi. "Sretenje nas podseća na hrabrost našeg naroda da se izbori za slobodu i na odlučnost da zajedno gradimo sigurnu i prosperitetnu budućnost Srbije", kazala je predsednica parlamenta. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša napisao je u čestitki da je 15. februar prilika da se građani sete predaka koji su postavili temelje slobodne i suverene Srbije i