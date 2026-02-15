U Orašcu obeležen Dan državnosti

pre 49 minuta
U Orašcu obeležen Dan državnosti

Ceremoniju je predvodio premijer Srbije Đuro Macut koji je, zajedno sa predsednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem, položio vence na spomenik.

U okviru ceremonije, koja je počela pomenom za pale ustanike koji je služio arhiepiskop kragujevački i mitropolit šumadijski Jovan, intonirana je himna "Bože pravde", a izveden je i prigodni kulturno-umetnički program. Macut je poručio da Sretenje predstavlja buđenje nacionalnog duha i jedinstva Srba i naveo da ljubav prema otadžbini mora nadmašiti sve razlike koje postoje, kao i da samo zajedno i kroz dijalog možemo očuvati i razviti državu. Premijer Srbije je
