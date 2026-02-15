U Orašcu obeležen Dan državnosti
Glas Zapadne Srbije pre 49 minuta
Ceremoniju je predvodio premijer Srbije Đuro Macut koji je, zajedno sa predsednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem, položio vence na spomenik.
U okviru ceremonije, koja je počela pomenom za pale ustanike koji je služio arhiepiskop kragujevački i mitropolit šumadijski Jovan, intonirana je himna "Bože pravde", a izveden je i prigodni kulturno-umetnički program. Macut je poručio da Sretenje predstavlja buđenje nacionalnog duha i jedinstva Srba i naveo da ljubav prema otadžbini mora nadmašiti sve razlike koje postoje, kao i da samo zajedno i kroz dijalog možemo očuvati i razviti državu. Premijer Srbije je