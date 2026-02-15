Otvorena boca stara 127 godina! Ova boca vina iz Francuske oživela istoriju slatkog pića

U privatnoj trpezariji restorana sa Mišleove liste u istočno-centralnoj Francuskoj, mala grupa vinskih stručnjaka okupila se oko boce čiji izgled nije govorio o njenom značaju.

Ali ova neugledna boca nosila jedno od najslavnijih imena u istoriji vina: "Romanée-Conti 1899". Proizvedeno u vinariji Domen de la Romane-Konti (Domaine de la Romanée-Conti), vino potiče od grožđa iz jednog vinograda od 1,8 hektara u Burgundiji koji je dugo zauzimao jedinstveno mesto u svetu finog vina. Reputacija Romane-Kontija je već bila čvrsto uspostavljena do 18. veka, kada je postao omiljeno piće evropske aristokratije, a 1760. godine postao je vlasništvo