"Putina ne zanima ništa osim rata i osvajanja": Zelenski nezadovoljan američkom ponudom bezbednosnih garancija, traži period od najmanje 30 godina

Kurir pre 2 sata  |  Ukrinform
"Putina ne zanima ništa osim rata i osvajanja": Zelenski nezadovoljan američkom ponudom bezbednosnih garancija, traži period…

Sjedinjene Američke Države ponudile su Kijevu 15-godišnje garancije bezbednosti, ali Ukrajina želi više i računa na period od najmanje 30 godina, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na marginama Minhenske bezbednosne konferencije.

Prema njegovim rečima, Ukrajina sarađuje sa svim partnerima kako bi se osigurale bezbednosne garancije. - Generalno smo blizu ovog projekta. Danas smo se sastali sa američkim senatorima. Rekli smo da zaista želimo da produžimo bezbednosne garancije, kako bi bile efikasnije za investitore kojima su potrebne garancije duže od pet do deset godina - ukazao je Zelenski, prenela je agencija Unian. On je dodao da je američka strana danas predložila garancije od 15 godina,
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Kijev traži duplo više: Zelenski nezadovoljan američkom ponudom bezbednosnih garancija: "Problem je što Putina više ništa ne…

Kijev traži duplo više: Zelenski nezadovoljan američkom ponudom bezbednosnih garancija: "Problem je što Putina više ništa ne zanima osim rata"

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinOsiguranjeUkrajinaKijevRat u UkrajiniVladimir Zelenskivolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Preokret u Bangladešu: Islamski vođa priznao poraz na izborima, ubedljiva pobeda Bangladeške nacionalističke partije!

Preokret u Bangladešu: Islamski vođa priznao poraz na izborima, ubedljiva pobeda Bangladeške nacionalističke partije!

Kurir pre 28 minuta
Najmanje 12 ljudi nestalo nakon što se brod prevrnuo u Sudanu

Najmanje 12 ljudi nestalo nakon što se brod prevrnuo u Sudanu

Politika pre 33 minuta
Otvorena boca stara 127 godina! Ova boca vina iz Francuske oživela istoriju slatkog pića

Otvorena boca stara 127 godina! Ova boca vina iz Francuske oživela istoriju slatkog pića

Kurir pre 1 sat
Naučnici u šoku: Otkriven čudan planetarni sistem koji ruši sve teorije: "Izgrađen je naopako"

Naučnici u šoku: Otkriven čudan planetarni sistem koji ruši sve teorije: "Izgrađen je naopako"

Blic pre 1 sat
"Istrebljenje palestinskog naroda mora da prestane!" Crni bilans u Gazi, situacija je alarmantna: MInistartsvo zdravlja Gaze…

"Istrebljenje palestinskog naroda mora da prestane!" Crni bilans u Gazi, situacija je alarmantna: MInistartsvo zdravlja Gaze iznelo šokantne brojke

Kurir pre 1 sat