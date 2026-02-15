"Putina ne zanima ništa osim rata i osvajanja": Zelenski nezadovoljan američkom ponudom bezbednosnih garancija, traži period od najmanje 30 godina

Sjedinjene Američke Države ponudile su Kijevu 15-godišnje garancije bezbednosti, ali Ukrajina želi više i računa na period od najmanje 30 godina, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na marginama Minhenske bezbednosne konferencije.

Prema njegovim rečima, Ukrajina sarađuje sa svim partnerima kako bi se osigurale bezbednosne garancije. - Generalno smo blizu ovog projekta. Danas smo se sastali sa američkim senatorima. Rekli smo da zaista želimo da produžimo bezbednosne garancije, kako bi bile efikasnije za investitore kojima su potrebne garancije duže od pet do deset godina - ukazao je Zelenski, prenela je agencija Unian. On je dodao da je američka strana danas predložila garancije od 15 godina,