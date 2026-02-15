TSC slavio u Lučanima: Mladost produbila veliku krizu...

Kurir pre 2 minuta
Fudbaleri TSC-a pobedili su u Lučanima ekipu Mladosti sa 3:1, u meču 23. kola Super lige Srbije.Gosti iz Bačke Topole poveli su u 55. minutu autogolom Alekse Miloševića, a šest minuta kasnije izjednačenje domaćoj ekipi donosi Nemanja Milojević sa penala.

TSC je u nastavku došao do pobede golovima Mihajla Milosavića u 69. i Saše Jovanovića u 71. minutu. Na tabeli Super lige Srbije TSC zauzima 10. mesto sa 28 bodova, dok je Mladost nakon sedmog vezanog meča bez pobede na 12. poziciji sa dva boda manje. U sledećem kolu TSC dočekuje Čukarički, a Mladost gostuje Javoru u Ivanjici.
