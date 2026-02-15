"Nigde nisam bio ovako prihvaćen": Nenad Lalatović oduševljen navijačima u Pazaru

Trener Novog Pazara Nenad Lalatović trijumfalno je počeo svoj mandat u tom klubu, pobedom protiv OFK Beograda (2:1). "Današnja pobeda nam donosi puno, prišli smo četvrtom na bod.

Bio je ogroman značaj i ogroman pritisak na igračima i na meni. Mnogo mi je značilo da moj tim pobedi zbog ovog ambijenta i zbog toga kako su me ovde primili, evo već šesti dan koliko radim u Novom Pazaru, da i ja i igrači dobijemo samopouzdanje", rekao je i on. Uoči drugog gola svog tima, postignutom udarcem petom Stefana Stanisavljevića u 59. minutu, Lalatović se spremao da promeni formaciju i da zaigra ofanzivnije. Ipak, za tim nije bilo potrebe, na radost