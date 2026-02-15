"Nigde nisam bio ovako prihvaćen": Nenad Lalatović oduševljen navijačima u Pazaru

Mondo pre 34 minuta  |  Mladen Šolak
"Nigde nisam bio ovako prihvaćen": Nenad Lalatović oduševljen navijačima u Pazaru

Trener Novog Pazara Nenad Lalatović trijumfalno je počeo svoj mandat u tom klubu, pobedom protiv OFK Beograda (2:1). "Današnja pobeda nam donosi puno, prišli smo četvrtom na bod.

Bio je ogroman značaj i ogroman pritisak na igračima i na meni. Mnogo mi je značilo da moj tim pobedi zbog ovog ambijenta i zbog toga kako su me ovde primili, evo već šesti dan koliko radim u Novom Pazaru, da i ja i igrači dobijemo samopouzdanje", rekao je i on. Uoči drugog gola svog tima, postignutom udarcem petom Stefana Stanisavljevića u 59. minutu, Lalatović se spremao da promeni formaciju i da zaigra ofanzivnije. Ipak, za tim nije bilo potrebe, na radost
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Parma pobedila Veronu golom u nadoknadi vremena

Parma pobedila Veronu golom u nadoknadi vremena

Sport klub pre 4 minuta
Novi Pazar pobedio OFK Beograd na debiju Lalatovića, trijumf TSC-a u Lučanima

Novi Pazar pobedio OFK Beograd na debiju Lalatovića, trijumf TSC-a u Lučanima

RTV pre 48 minuta
Bolonja na gostovanju savladala Torino: Bolonjezi prekinuli niz od četiri poraza

Bolonja na gostovanju savladala Torino: Bolonjezi prekinuli niz od četiri poraza

Kurir pre 38 minuta
Burno poluvreme u Lučanima - četiri gola i pobeda TSC-a

Burno poluvreme u Lučanima - četiri gola i pobeda TSC-a

B92 pre 1 sat
TSC pobedio Mladost

TSC pobedio Mladost

Politika pre 39 minuta
Ništa od Laletove duple sreće, Lučani padoše kod kuće: TSC uhvatio poslednji voz za plej-of Superlige!

Ništa od Laletove duple sreće, Lučani padoše kod kuće: TSC uhvatio poslednji voz za plej-of Superlige!

Hot sport pre 1 sat
TSC slavio u Lučanima: Mladost produbila veliku krizu...

TSC slavio u Lučanima: Mladost produbila veliku krizu...

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarOFK BeogradNenad Lalatović

Sport, najnovije vesti »

Spski „biser“ se upisao „zlatnim slovima“ u istoriju Barselone (VIDEO)

Spski „biser“ se upisao „zlatnim slovima“ u istoriju Barselone (VIDEO)

Danas pre 24 minuta
Saša Obradović pričao o timu za Kup Radivoja Koraća

Saša Obradović pričao o timu za Kup Radivoja Koraća

Danas pre 1 sat
Partizan uputio važno saopštenje pred meč protiv Budućnosti

Partizan uputio važno saopštenje pred meč protiv Budućnosti

Danas pre 1 sat
Van Sjang prvi fudbaler iz Kine član Crvene zvezde

Van Sjang prvi fudbaler iz Kine član Crvene zvezde

Danas pre 2 sata
Atletiko doživeo debakl samo tri dana pošto su ponizili Barselonu

Atletiko doživeo debakl samo tri dana pošto su ponizili Barselonu

Danas pre 2 sata