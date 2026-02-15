„Sretnimo se ponovo“: Kolona vozila iz Kragujevca na čelu sa bajkerima krenula ka Orašcu

Nastupom hora i pozivom studenata da građani formiraju kolonu koja će krenuti ka Orašcu, završen je zvanični deo studentskog skupa „Sretnimo se ponovo“ u Kragujevcu.

U prigradskom naselju Šumski raj formirana je kolona vozila koja je krenula iz Kragujevca ka Orašcu, a na njenom čelu se nalaze bajkeri, javlja N1. Kleut: Studenti su vesnici budućnosti u kojoj zakoni važe za sve Program u Orašcu počeće u 18.00, posvećen „narodnom ustanku i ustaničkoj Srbiji“ dok je završetak skupa najavljen za 20.00. Okupljeni su prethodno na raskrsnici između Zastavinog solitera i mosta na Lepenici postavili 16 stolica na kojima su nalepljeni