„Sretnimo se ponovo“: Kolona vozila iz Kragujevca na čelu sa bajkerima krenula ka Orašcu

Nedeljnik pre 7 sati
Nastupom hora i pozivom studenata da građani formiraju kolonu koja će krenuti ka Orašcu, završen je zvanični deo studentskog skupa „Sretnimo se ponovo“ u Kragujevcu.

Kleut: Studenti su vesnici budućnosti u kojoj zakoni važe za sve Program u Orašcu počeće u 18.00, posvećen „narodnom ustanku i ustaničkoj Srbiji" dok je završetak skupa najavljen za 20.00. Okupljeni su prethodno na raskrsnici između Zastavinog solitera i mosta na Lepenici postavili 16 stolica na kojima su nalepljeni
(BLOG) Završen skup u Orašcu: Okupljeni uzvikivali "ustanak", "Valjevo"...

"Sretnimo se ponovo": Studenti iz Orašca poručili da se neće umoriti, iz Kragujevca ponovo zatraženi izbori (FOTO/VIDEO)

Završen skup u Orašcu, studenti veruju da će početak promena u Srbiji početi pobedom na lokalnim izborima u Aranđelovcu (FOTO, VIDEO)

Studentkinja iz Novog Sada: Režim ne samo da nije ispunio nijedan zahtev, već je uradio nešto opasnije – promenio je pravila igre

(BLOG) “Sretnimo se ponovo“ u Kragujevcu i Orašcu – kolona vozila krenula ka Orašcu (VIDEO)

VIDEO: Završen skup studenata i građana u Kragujevcu, program se nastavlja u Orašcu

(VIDEO) Kolona automobila na izlasku iz Kragujevca koja kreće za Orašac

