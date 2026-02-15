Treći dan protesta u Sarajevu: Premijer Kantona Sarajevo podeo ostavku, vozač tramvaja pušten na slobodu

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Treći dan protesta u Sarajevu: Premijer Kantona Sarajevo podeo ostavku, vozač tramvaja pušten na slobodu

SARAJEVO - Više stotina građana blokiralo je i danas saobraćajnicu u Sarajevu u blizini mesta na kojem je prilikom iskakanja tramvaja iz šina poginuo dvadesettrogodišnji mladić i jedna devojka teško povređena.

Ovo je treći protest na kojem građani izražavaju solidarnost sa povređenima i porodicom stradalog mladića i traže odgovornost nadležnih, prenose mediji u BiH. Okupljeni nose transparente podrške vozaču tramvaja, kao i one kojima se traži odgovornost za tramvajsku nesreću. Okupljenima se obratio jedan od predstavnika vozača tramvaja, koji je pružio podršku vozaču koji je učestvovao u nesreći i istakao da se radi o iskusnom vozaču koji često vozi ovom relacijom i da,
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Tokom današnjih protesta u Sarajevu privedeno pet osoba, premijer Kantona Sarajevo podneo ostavku

Tokom današnjih protesta u Sarajevu privedeno pet osoba, premijer Kantona Sarajevo podneo ostavku

Serbian News Media pre 54 minuta
"Nisam kriv, žao mi je te omladine": Procurio iskaz vozača tramvaja koji je izleteo iz šina u Sarajevu, poginuo mladić

"Nisam kriv, žao mi je te omladine": Procurio iskaz vozača tramvaja koji je izleteo iz šina u Sarajevu, poginuo mladić

Mondo pre 29 minuta
Vozač tramvaja Adnan Kasapović izašao na slobodu: U suzama zagrlio kolege ispred suda u Sarajevu (video)

Vozač tramvaja Adnan Kasapović izašao na slobodu: U suzama zagrlio kolege ispred suda u Sarajevu (video)

Kurir pre 2 sata
Protest u Sarajevu: Premijer kantona dao ostavku, vozač tramvaja pušten iz pritvora

Protest u Sarajevu: Premijer kantona dao ostavku, vozač tramvaja pušten iz pritvora

Radio 021 pre 2 sata
Tokom današnjih protesta u Sarajevu privedeno pet osoba, premijer Kantona Sarajevo podneo ostavku

Tokom današnjih protesta u Sarajevu privedeno pet osoba, premijer Kantona Sarajevo podneo ostavku

Insajder pre 3 sata
Protesti u Sarajevu zbog tramvajske nesreće: Privedeno pet osoba, premijer Kantona Sarajevo dao ostavku

Protesti u Sarajevu zbog tramvajske nesreće: Privedeno pet osoba, premijer Kantona Sarajevo dao ostavku

NIN pre 4 sati
Vozač tramvaja koji je izleteo iz šina u Sarajevu pušten na slobodu: poginula jedna, a četiri osobe teško povređene

Vozač tramvaja koji je izleteo iz šina u Sarajevu pušten na slobodu: poginula jedna, a četiri osobe teško povređene

Mondo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Sarajevo

Balkan, najnovije vesti »

Poplave u nekoliko regiona Severne Makedonije, u toku hitne intervencije

Poplave u nekoliko regiona Severne Makedonije, u toku hitne intervencije

Insajder pre 13 minuta
Severna Makedonija: Poplave u nekoliko regiona, u toku hitne intervencije

Severna Makedonija: Poplave u nekoliko regiona, u toku hitne intervencije

RTV pre 14 minuta
Tokom današnjih protesta u Sarajevu privedeno pet osoba, premijer Kantona Sarajevo podneo ostavku

Tokom današnjih protesta u Sarajevu privedeno pet osoba, premijer Kantona Sarajevo podneo ostavku

Serbian News Media pre 54 minuta
Poplave u nekoliko regiona u Severnoj Makedoniji: U toku hitne intervencije, najteža situacija u Tetovu i Kičevu

Poplave u nekoliko regiona u Severnoj Makedoniji: U toku hitne intervencije, najteža situacija u Tetovu i Kičevu

Euronews pre 13 minuta
Melanija Tramp pozvala ženu predsednika Crne Gore: Mileni Milatović upućen zvaničan poziv za učešće na ekskluzivnom svetskom…

Melanija Tramp pozvala ženu predsednika Crne Gore: Mileni Milatović upućen zvaničan poziv za učešće na ekskluzivnom svetskom događaju!

Kurir pre 50 minuta