Treći dan protesta u Sarajevu: Premijer Kantona Sarajevo podeo ostavku, vozač tramvaja pušten na slobodu

SARAJEVO - Više stotina građana blokiralo je i danas saobraćajnicu u Sarajevu u blizini mesta na kojem je prilikom iskakanja tramvaja iz šina poginuo dvadesettrogodišnji mladić i jedna devojka teško povređena.

Ovo je treći protest na kojem građani izražavaju solidarnost sa povređenima i porodicom stradalog mladića i traže odgovornost nadležnih, prenose mediji u BiH. Okupljeni nose transparente podrške vozaču tramvaja, kao i one kojima se traži odgovornost za tramvajsku nesreću. Okupljenima se obratio jedan od predstavnika vozača tramvaja, koji je pružio podršku vozaču koji je učestvovao u nesreći i istakao da se radi o iskusnom vozaču koji često vozi ovom relacijom i da,