AMSS: Putnički automobili na Batrovcima čekaju dva sata

Serbian News Media pre 2 sata
Auto-Moto Savez Srbije (AMSS) saopštio je danas da putnički automobili na graničnom prelazu sa Batrovci između Srbije i Hrvatske čekaju do dva sata, na Horgošu sa Mađarskom oko sat vremena, dok se na prelazu Jaša Tomić sa Rumunijom na izlaz iz Srbije čeka oko pola sata. AMSS je takođe saopštio da kamioni na prelazu Batrovci i Šid na izlaz iz Srbije čekaju više od četiri sata, dok je na prelazima Bezdan i Kelebija zadržavanje oko sat vremena. „Na ostalim graničnim
