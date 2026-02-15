Haljina Jovane Jeremić na ivici "incidenta": Pogledajte dokle ide izrez

Haljina Jovane Jeremić na ivici "incidenta": Pogledajte dokle ide izrez

Voditeljka Jovana Jeremić aktivna je na društvenim mrežama i svojom pojavom nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Ona je opet uspela da izazove reakcije i lavinu komentara a sve to zbog modnog izdanja u kojem se pojavila u Jutarnjem programu. Jovana je ovaj put nosila šljokičavu plavu haljinu, koja je imala prorez na stomaku i koji je sezao do intime. Atraktivna voditeljka je sa puno samopouzdanja prošetala studiom, ne skidajući osmeh sa lica. Svetlucavi materijal dodatno je istakao Jovaninu figuru, dok je smeli kroj naglasio dekolte, struk i stomak, što je odmah postalo
