Državni sekretar SAD u Budimpešti podržao Orbanovu kandidaturu za još jedan mandat

Državni sekretar SAD Marko Rubio je danas sa entuzijazmom podržao kandidaturu premijera Mađarske Viktora Orbana na predstojećim izborima u aprilu za peti uzastopni mandat, ističući tokom posete Budimpešti snažan lični odnos tog nacionalističkog lidera i američkog predsednika Donalda Trampa.

Orban koji je na čelu Mađarske od 2010. godine, jedan je od najglasnijih Trampovih pristalica u Evropskoj uniji i otvoreno mu se dodvorava uoči izbora 12. aprila kada će se suočiti sa najtežim izazovom za 16 godina svoje vlasti.

Rubio je na sastancima s Orbanom i njegovom vladom potpisao sporazum o američko-mađarskoj civilnoj nuklearnoj saradnji koji uključuje moguću kupovinu kompaktnih nuklearnih reaktora ("mali modularni reaktori - SMR) kao i nuklearnog goriva i tehnologije skladištenja istrošenog goriva koje isporučuju SAD.

Na konferenciji za novinare u Budimpešti, Rubio je rekao da odnosi SAD i Mađarske - koje su i on i Orban opisali kao "zlatno doba" pod Trampom, prevazilaze puku diplomatsku saradnju.

"Biću veoma otvoren sa vama", rekao je Rubio, "premijer i predsednik imaju veoma, veoma bliske lične i radne odnose, i mislim da je to bilo korisno za naše dve zemlje".

"Ta lična veza koju ste uspostavili sa predsednikom napravila je svu razliku u svetu u izgradnji ovog odnosa", nastavio je Rubio, obraćajući se Orbanu. "Predsednik Tramp je duboko posvećen vašem uspehu jer je vaš uspeh naš uspeh", kazao je državni sekretar.

Rubiova poseta Mađarskoj usledila je nakon posete Slovačkoj u nedelju, pošto je prethodno ulestvikvao na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji u Nemačkoj.

Predvođene evroskeptičnim populistima koji se protive podršci Ukrajini i glasno podržavaju Trampa, Slovačka i Mađarska su prijateljske teritorije za Rubia u njegovom nastojanju da učvrsti energetske sporazume sa obema zemljama.

Orban koji se smatra najpouzdanijim zagovornikom ruskog predsednika Vladimira Putina u EU, održava tople odnose sa Kremljom uprkos ruskom ratu protiv Ukrajine, dok gradi veze s Trampom i njegovim pokretom MAGA - skraćenica slogana Trampove kampanje iz 2016. godine "Učinimo Ameriku ponovo velikom".

Orban je ostao čvrsto posvećen kupovini ruske energije uprkos naporima EU da se odvikne od takvih isporuka i dobio je izuzeće od američkih sankcija na rusku energiju posle novembarskog sastanka s Trampom u Beloj kući.

Rubio danas nije precizirao koliko će dugo to izuzeće trajati, jer EU planira postepeno ukidanje ruskih fosilnih goriva do kraja 2027. godine.

Očigledno verujući da bi njegova politička i lična sličnost sa Trampom mogla da mu donese još veće dividende, Orban i njegova vlada su pokušali da privuku američkog lidera u Mađarsku pre ključnih aprilskih izbora nadajući se da će tako značajna poseta i podrška gurnuti Orbana preko ciljne linije iako zaostaje po većini anketa.

Orban je danas rekao Rubiu da je njegova vlada spremna da bude domaćin bilo kojeg budućeg trilateralnog mirovnog samita Sjedinjenih Država, Rusije i Ukrajine i da Tramp ima "otvoreni poziv" da dođe u Budimpeštu.

Takođe je tvrdio da Ukrajina i njen predsednik Volodimir Zelenski pokušavaju da se umešaju u predstojeće izbore u Mađarskoj kritikujući Orbanovo protivljenje davanju oružja ili finansijske pomoći Kijevu i njegove pretnje da će blokirati eventualno članstvo Ukrajine u EU.

Mnogi u pokretu MAGA i širem konzervativnom svetu vide Mađarsku kao sjajan primer uspešnog konzervativnog nacionalizma, uprkos eroziji demokratskih institucija u toj zemlji i njenom statusu jedne od najsiromašnijih u EU.

Orban je imitirao Trampov popularni slogan i izjavio da on i njegov pokret žele da "Evropu ponovo učine velikom".

Zauzvrat, Tramp je pohvalio Orbanovo čvrsto protivljenje imigraciji što se vidi po ogradi koju je Mađarska podigla na južnoj granici 2015. godine, dok su stotine hiljada izbeglica bežale iz Sirije i drugih zemalja na Bliskom istoku i u Africi.

Drugi američki konzervativci dive se Orbanovom neprijateljstvu prema pravima LGBT+. Njegova vlada je prošle godine zabranila popularnu proslavu "Prajda" u Budimpešti i dozvolila upotrebu tehnologije prepoznavanja lica za identifikaciju svih koji su se tada okupili uprkos zabrani. Takođe je efikasno zabranila LGBT+ usvajanje dece i brakove osoba istog pola i zabranila transrodnim osobama da menjaju pol u zvaničnim dokumentima.

Budimpešta je bila domaćin nekoliko godišnjih skupova Konzervativne političke akcione konferencije (CPAC), a ovogodišnja je naglo zakazana za mart, neposredno pre izbora u Mađarskoj.

