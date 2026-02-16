Orban dobio Trampovu podršku pred ključne izbore: Obezbedio Mađarskoj nuklearne reaktore

Američki državni sekretar Marko Rubio posetio je prestonicu Mađarske Budimpeštu kako bi razgovarao sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom i pružio mu podršku uoči aprilskih izbora, piše " Rojters".

Orban je na vlasti od 2010. godine i boriće se za svoj peti mandat. Rubio je preneo poruke podrške Orbanu, a javno je objasnio i koliko američki predsednik Donald Tramp ceni i poštuje Orbana. Izbori su na programu 12. aprila i Orban intenzivno radi na jačanju odnosa sa američkim predsednikom. "Američko-mađarski odnosi imaju trenutno svoje 'zlatno doba', prevazilaze uobičajenu diplomatsku saradnju. Iskreno govoreći, premijer i predsednik imaju izuzetno blizak lični