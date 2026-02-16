Stejt department: Rubio u Bratislavi i Budimpešti o nuklearnoj saradnji sa SAD

Američki državni sekretar Marko Rubio najavio je tokom posete Slovačkoj i Mađarskoj konkretne korake ka izgradnji nuklearnih elektrana u Centralnoj Evropi uz primenu naprednih američkih tehnologija, u cilju jačanja energetske bezbednosti i nacionalne sigurnosti, saopštio je danas američki Stejt department.

U saopštenju se navodi da je Rubio u Bratislavi i Budimpešti predstavio mere koje otvaraju put za unapređenje energetske sigurnosti regiona, jačanje industrijskih kapaciteta i povećanje tehnološke konkurentnosti, uključujući podršku razvoju veštačke inteligencije. U Slovačkoj će početi primena međuvladinog sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Slovačke, potpisanog 16. januara, uz američko finansiranje početne faze pripreme izgradnje nove velike nuklearne