Poljoprivrednici traktorima blokirali ulaz u Raču

Beta pre 1 sat

Poljoprivrednici iz Rače i okolnih sela blokirali su traktorima od 10 časova raskrsnicu na ulazu u Raču u znak podrške poljoprivrednicima na blokadi u Mrčajevcima i širom Srbije.

Poljoprivrednik iz Viševca kod Rače, Milan Milošević, izjavio je za Betu da će blokada na ulazu u Raču trajati "do daljeg".

Na glavnoj raskrsnici je parkirano oko 20 traktora.

Milošević je izrazio nadu da će "doći momenat kada će se mehanizacijom krenuti za Beograd", jer je tamo "(njihov) suštinski porblem".

Kako je danas javila reporterka N1 poljoprivrednici će držati blokadu u Gornjoj Sabanti na putu Kragujevac-Jagodina, u selu Bare u opštini Knić i u Cerovcu na putu Kragujevac-Topola.

Blokade poljoprivrednika koje su počele na Ibarskoj magistrali u selu Mrčajevci kod Čačka danas ulaze u šesti dan.

Njih organizuje čačansko poljoprivredno udruženje "Šajkača" i kraljevačko Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja.

Oni su posle zajedničkog sastanka više udruženja poljoprivrednika koji su održali na blokadi, juče saopštili da "niko nema mandat da pregovora u njihovo ime o zahtevima koje su izneli Vladi Srbije".

Njihovi novi zahtevi su da se hitno stopira kompletan uvoz svih poljoprivrednih proizvoda i da se država obaveže da otkupi postojeće viškove u robne rezerve, kako bi se što pre stabilizovalo i regulisalo tržište.

(Beta, 16.02.2026)

