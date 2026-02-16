Milica Milša dobila romantičan poklon od supruga Žarka Jedva ga drži u rukama: Oglasila se i ne skida osmeh sa lica

Milica je nedavno otkrila na Instagramu da je prošla dve uspešne operacije uklanjanja promena na koži.

Apelovala je na ljude da vode računa o svom zdravlju i redovno posećuju lekare. Glumica Milica Milša juče je obeležila Dan zaljubljenih na najlepši način. Ona je od svog supruga Žarka Jokanovića dobila romantičan poklon. Na društvenim mrežama podelila je fotografiju na kojoj sedi i u krilu drži raskošan buket cveća u roze i belim tonovima, u velikoj korpi sa mašnom. Milica jedva drži buket zbog veličine, a osmeh sa njenog lica ne silazi. Očigledno je da gest Žarka
