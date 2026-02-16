Milica dobila raskošan poklon od supruga Žarka: Jedva drži u rukama iznenađenje i ne skida osmeh sa lica

Milica dobila raskošan poklon od supruga Žarka: Jedva drži u rukama iznenađenje i ne skida osmeh sa lica

Glumica Milica Milša juče je obeležila Dan zaljubljenih sa svojim voljenim suprugom.

Od svoje jače polovine Žarka Jokanovića istaknuta glumica dobila je romantičan poklon. Ona se pohvalila pravim iznenađenjem koje joj je partner priredio. Na društvenim mrežama podelila je fotografiju na kojoj sedi i u krilu drži raskošan buket cveća u roze i belim tonovima, u velikoj korpi sa mašnom. Milica jedva drži buket zbog veličine, a osmeh sa njenog lica ne silazi. Očigledno je da gest Žarka Milicu duboko dirnuo, a objava je pokazala koliko im svakodnevni
