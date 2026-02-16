RHMZ izdao upozorenje: Pašće 20 cm vlažnog snega, problemi u saobraćaju neizbežni!

Blic pre 26 minuta
RHMZ izdao upozorenje: Pašće 20 cm vlažnog snega, problemi u saobraćaju neizbežni!
Očekuje se do 20 cm vlažnog snega južno od Save i Dunava, sa mogućim povećanim problemima u saobraćaju Sneg može izazvati probleme u saobraćaju, upozoravaju u RHMZ-u Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za područje Srbije na stvaranje snežnog pokrivača. - U utorak (17.02.) se očekuju nove snežne padavine i to u oblastima južnije od Save i Dunava. Očekuje se od 8 do 20 cm vlažnog snega, lokalno i više. Vlažan sneg jakog intenziteta može
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Radarski snimci nove ture snega koja stiže u Srbiju! RHMZ izdao novo upozorenje, pašće više od 20 cm: "Može izazvati probleme…

Radarski snimci nove ture snega koja stiže u Srbiju! RHMZ izdao novo upozorenje, pašće više od 20 cm: "Može izazvati probleme u saobraćaju i prenosnim sistemima!"

Blic pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

DunavSnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Svečana akademija večeras povodom dva veka Matice srpske: Govori Vučević umesto Vučića, a biće i protesta

Svečana akademija večeras povodom dva veka Matice srpske: Govori Vučević umesto Vučića, a biće i protesta

Radio 021 pre 26 minuta
Zločin bez kazne i posle četvrt veka: Godišnjica napada na autobus "Niš ekspresa" kod Podujeva

Zločin bez kazne i posle četvrt veka: Godišnjica napada na autobus "Niš ekspresa" kod Podujeva

Sputnik pre 20 minuta
Za članstvo u EU mladi i oni koji pamte izolaciju! U "Jutru na Blic" o najnovijem istraživanju Delegacije EU u Srbiji

Za članstvo u EU mladi i oni koji pamte izolaciju! U "Jutru na Blic" o najnovijem istraživanju Delegacije EU u Srbiji

Blic pre 41 minuta
Tone droge i karteli: Zaplene koje se pamte na Zapadnom Balkanu

Tone droge i karteli: Zaplene koje se pamte na Zapadnom Balkanu

Slobodna Evropa pre 11 minuta
Pad akcija na azijskim tržištima: Loši ekonomski podaci iz Japana ublažili bum na tržištu

Pad akcija na azijskim tržištima: Loši ekonomski podaci iz Japana ublažili bum na tržištu

Blic pre 6 minuta