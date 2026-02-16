Vreme danas tokom dana malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima uz slab do umeren jugoistočni vetar.

Posle podne postepeno naoblačenje koje će uveče u zapadnoj polovini zemlje usloviti kišu, a u brdsko- planiskim predelima jugozapadne Srbije sneg. Jutarnja temperatura od -5 do 3, najviša dnevna od 6 do 11 stepeni. Tokom noći oblačno uz skretanje vetra na severoistočni pravac, u brdsko-planinskim predelima padaće sneg, u nižim kiša koja će postepeno prelaziti u susnežicu i sneg.