Vremenska prognoza za ponedeljak, 16. februar: Maglovito i oblačno sa slabim mrazem i vetrom

Serbian News Media pre 5 sati
Vremenska prognoza za ponedeljak, 16. februar: Maglovito i oblačno sa slabim mrazem i vetrom

Vreme u Srbiji će ujutru biti mestimično maglovito, a na severu i zapadu zemlje sa slabim mrazom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Tokom dana očekuje se malo i umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, uz slab do umeren jugoistočni vetar, sa kišom na zapadu zemlje i snegom na planinama. Najniža jutarnja temperatura biće od -5 do tri, a najviša dnevna od šest do 11 stepeni. Tokom noći se očekuje oblačno vreme uz skretanje vetra na severoistok, u brdsko-planinskim predelima sneg, a u nižim kiša, koja će postepeno prelaziti u susnežicu i sneg. Vreme u Beogradu će danas biti malo i
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Meteorolozi najavljuju sneg u Nišu

Meteorolozi najavljuju sneg u Nišu

Južne vesti pre 2 sata
Sutra u Novom Sadu ponovo moguća susnežica

Sutra u Novom Sadu ponovo moguća susnežica

Radio 021 pre 2 sata
Stiže do 20 cm snega, na snazi zabrana saobraćaja na više deonica. Oglasili se "Putevi Srbije": Spisak puteva pod snegom

Stiže do 20 cm snega, na snazi zabrana saobraćaja na više deonica. Oglasili se "Putevi Srbije": Spisak puteva pod snegom

Blic pre 4 sati
Vreme danas tokom dana malo i umereno oblačno

Vreme danas tokom dana malo i umereno oblačno

RTV Novi Pazar pre 5 sati
Promenljivo vreme danas, uveče kiša i sneg – od utorka zahlađenje

Promenljivo vreme danas, uveče kiša i sneg – od utorka zahlađenje

Glas Zaječara pre 4 sati
Preko dana sunčano, popodne naoblačenje i sneg

Preko dana sunčano, popodne naoblačenje i sneg

Vesti online pre 5 sati
Važno za sve vozače teretnjaka u Srbiji! Na ovim putnim pravcima za njih važe zabrane

Važno za sve vozače teretnjaka u Srbiji! Na ovim putnim pravcima za njih važe zabrane

Telegraf pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegRHMZVremenska prognozasrbija

Društvo, najnovije vesti »

Poljoprivrednici iz Mrčajevaca radikalizuju protest: Najavljuju totalnu blokadu

Poljoprivrednici iz Mrčajevaca radikalizuju protest: Najavljuju totalnu blokadu

N1 Info pre 25 minuta
Poljoprivrednici i danas blokirali stari put Čačak-Kraljevo

Poljoprivrednici i danas blokirali stari put Čačak-Kraljevo

Serbian News Media pre 19 minuta
Tim Matematičke gimnazije pobednik najvećeg evropskog takmičenja u fizici u Pragu

Tim Matematičke gimnazije pobednik najvećeg evropskog takmičenja u fizici u Pragu

RTV pre 25 minuta
Dobitnici ordenja sa juga – direktor biblioteke u Doljevcu, Dikić, SC „Čair“, vranjsko pozorište i niški Dom učenika

Dobitnici ordenja sa juga – direktor biblioteke u Doljevcu, Dikić, SC „Čair“, vranjsko pozorište i niški Dom učenika

Južne vesti pre 10 minuta
Nezadovoljni poljoprivrednici BLOKIRALI PUT Kragujevac - Topola (FOTO)

Nezadovoljni poljoprivrednici BLOKIRALI PUT Kragujevac - Topola (FOTO)

InfoKG pre 24 minuta