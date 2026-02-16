Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izneo je zabrinutost zbog posledica rata na Rusiju Pozvao je ruski narod da zaustavi rat, jer šteti njihovoj zemlji i društvu Ruski narod treba da zna da rat uništava njihovu zemlju i da učini sve što može da ga zaustavi, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute - U decembru su izgubili 35.000 svojih ljudi, a u januaru 30.000 - rekao je on u izjavi za ruski portal "Moskou tajms" na marginama Minhenske bezbednosne