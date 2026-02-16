Navršava se 25 godina od napada na autobus „Niš ekspresa“ na Kosovu

Danas se navršava se 25 godina od miniranja autobusa „Niš ekspresa“ u Livadicama kod Podujeva, terorističkog napada u kom je stradalo 12 Srba, a 43 je povređeno, podseća Radio Kim.

U autobusima su uglavnom bili raseljeni Srbi sa Kosova koji su putovali na Zadušnice i u Gračanicu, a počinioci nisu nikada pronađeni. Minom je na magistralnom putu u selu Livadice kod Podujeva 16. februara 2001. godine dignut je u vazduh prvi autobus iz konvoja kojim su, u pratnji KFOR-a, putovali raseljeni. U napadu je na licu mesta poginulo desetoro ljudi, a još dvoje je kasnije podleglo povredama. Najmlađa žrtva ovog nerasvetljenog zločina je bio dvogodišnji