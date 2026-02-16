Ministarstvo finansija za Insajder o akvarijumu: Barijera oko Parka Ušće zbog bezbednosti građana, turska firma angažovana po međudržavnom sporazumu

Insajder pre 2 sata
Ministarstvo finansija za Insajder o akvarijumu: Barijera oko Parka Ušće zbog bezbednosti građana, turska firma angažovana po…

Povodom ograđivanja Parka „Ušće“, Ministarstvo finansija – investitor planiranih objekata na zelenim površinama, među kojima je i Akvarijum – navodi za Insajder da se „zaštitna barijera postavlja zbog bezbednosti građana“, te da se na „prostoru budućeg akvarijuma trenutno izvode istražne radnje koje podrazumevaju bušenje terena i ispitivanje nivoa podzemnih voda“. Ograđeni deo parka u neposrednoj je blizini bivšeg hotela Jugoslavija, kako se vidi na terenu. Baš na toj lokaciji planirana je izgradnja

„Istražne radnje sprovode se u skladu sa dozvolom o zauzeću javne površine koju je izdalo JKP Zelenilo Beograd. Za ovu vrstu radova nije neophodna građevinska dozvola. Zaštitna barijera se postavlja zbog bezbednosti građana, jer izvođač radova Ronesans Holding nastoji da primeni najviše bezbednosne i ekološke standarde kada je u pitanju sprovođenje istražnih radova“, piše u odgovoru Ministarstva finansija Insajderu. Na pitanje na koji je tačno način za izvođenje
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Ministarstvo finansija: Ograda oko Parka Ušće postavljena zbog bezbednosti građana

Ministarstvo finansija: Ograda oko Parka Ušće postavljena zbog bezbednosti građana

N1 Info pre 1 sat
Ministarstvo finansija: Zaštitna barijera oko Parka Ušće postavlja se zbog bezbednosti građana

Ministarstvo finansija: Zaštitna barijera oko Parka Ušće postavlja se zbog bezbednosti građana

NIN pre 44 minuta
Oglasilo se Ministarstvo finansija o ogradi oko Parka Ušće: Postavljena zbog bezbednosti građana

Oglasilo se Ministarstvo finansija o ogradi oko Parka Ušće: Postavljena zbog bezbednosti građana

Danas pre 50 minuta
Ograđen park Ušće na državni praznik i neradan dan

Ograđen park Ušće na državni praznik i neradan dan

Mašina pre 2 sata
Investiciona destinacija „Ušće“: Šta se (osim Akvarijuma) planira na potezu od Parka prijateljstva do bivšeg hotela…

Investiciona destinacija „Ušće“: Šta se (osim Akvarijuma) planira na potezu od Parka prijateljstva do bivšeg hotela Jugoslavija?

Nedeljnik pre 3 sata
Građani i policija na Ušću: ograđena parcela planirana za izgradnju akvarijuma (VIDEO)

Građani i policija na Ušću: ograđena parcela planirana za izgradnju akvarijuma (VIDEO)

Insajder pre 3 sata
Ograđen deo Parka prijateljstva zbog pripreme izgradnje Akvarijuma, ogradu čuva policija

Ograđen deo Parka prijateljstva zbog pripreme izgradnje Akvarijuma, ogradu čuva policija

Nedeljnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

InsajderJugoslavijaTurska

Društvo, najnovije vesti »

Poljoprivrednici iz Mrčajevaca radikalizuju protest: Najavljuju totalnu blokadu

Poljoprivrednici iz Mrčajevaca radikalizuju protest: Najavljuju totalnu blokadu

N1 Info pre 24 minuta
Poljoprivrednici i danas blokirali stari put Čačak-Kraljevo

Poljoprivrednici i danas blokirali stari put Čačak-Kraljevo

Serbian News Media pre 18 minuta
Tim Matematičke gimnazije pobednik najvećeg evropskog takmičenja u fizici u Pragu

Tim Matematičke gimnazije pobednik najvećeg evropskog takmičenja u fizici u Pragu

RTV pre 24 minuta
Dobitnici ordenja sa juga – direktor biblioteke u Doljevcu, Dikić, SC „Čair“, vranjsko pozorište i niški Dom učenika

Dobitnici ordenja sa juga – direktor biblioteke u Doljevcu, Dikić, SC „Čair“, vranjsko pozorište i niški Dom učenika

Južne vesti pre 9 minuta
Nezadovoljni poljoprivrednici BLOKIRALI PUT Kragujevac - Topola (FOTO)

Nezadovoljni poljoprivrednici BLOKIRALI PUT Kragujevac - Topola (FOTO)

InfoKG pre 23 minuta