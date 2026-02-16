Mlekari iz Knića blokirali put Kragujevac–Gornji Milanovac, traže ispunjenje zahteva

Insajder pre 4 sati
Mlekari iz Knića blokirali put Kragujevac–Gornji Milanovac, traže ispunjenje zahteva

Proizvođači mleka iz Knića blokirali su danas u 13 časova put Kragujevac - Gornji Milanovac, gde nameravaju da ostanu dok Vlada Srbije ne ispuni sve zahteve koje su istakli poljoprivrednici koji blokiraju Ibarsku magistralu.

Kako FoNet saznaje od organizatora tog protesta, na blokadi u Barama je oko 160 traktora sa pomoćnim mašinama, ali taj broj nije konačan, jer će se tokom popodneva i večeri pridružiti i farmeri iz okolnih sela sa teritorije Kragujevca. Mnogi od poljoprivrednika su, osim traktora, dovezli i svoje automobile kako bi imali gde da spavaju. Učesnici blokade podižu veliki šator u kojem će kuvati “šumadijski čaj”. Poljoprivredni proizvođači iz tog dela Srbije ogorčeni su
Vlada SrbijeGornji MilanovacIbarska magistralaKragujevacMleko

